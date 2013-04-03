إيجارات الشقق في دبي ترتفع 12% في الربع الأول

واصلت العقارات السكنية في جميع مناطق دبي، لاسيما العقارات ذات الجودة العالية أو تلك الواقعة في مناطق رئيسة، أداءها القوي في الربع الأول من العام الجاري بارتفاع ملحوظ مقارنة بالربع الأخير من ،2012 وفقاً لتقرير استيكو للخدمات للعقارية حول أداء سوق العقارات في دبي عن الربع الأول، وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال التقرير إن أسعار بيع الشقق والفلل في دبي حققت نمواً بمعدل 12 و5% على التوالي خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2013 مقارنة بأسعار الربع الأخير من العام الماضي وزيادة بنسبة 27 و24% على التوالي خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وأظهر التقرير أن أسعار إيجارات الشقق والفلل ارتفعت في الربع الأول بمعدل 3 و4% على التوالي عن الربع الأخير من العام الماضي، في حين سجلت نمواً بنسبة 19 في المئة للشقق و21% للفلل خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

وقال جون ستيفنز، المدير التنفيذي لشركة أستيكو، إن أداء السوق العقاري في الفترة الحالية يبدو مشجعاً مع توقعات باستمرار نمو الطلب على الوحدات وارتفاع الأسعار، غير أن هذا الوضع المشجع ربما يستثني بعض المستأجرين والمشترين من الإقبال على مباني ومشاريع عقارية محددة بسبب عدم القدرة على مجاراة أسعارها.

وأضاف "أعتقد أن الأسعار الحالية تقودها ظاهرة توجه المستأجرين لتغيير مناطق وأماكن سكنهم، إلى جانب ما تقوم به دبي وتطلقه من مبادرات جديدة لاستقطاب مستأجرين جدد وتوجهات المقيمين لإطالة فترة إقامتهم في دبي على المدى البعيد".

وأظهر التقرير أن منطقة السهول تصدرت قائمة المشاريع بالنسبة إلى مبيعات الفلل في الربع الأول من العام الجاري مسجلة ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة ووصل سعر المتر المربع فيها إلى 11850 درهماً . وجاءت منطقة جزر جميرا ثانية، حيث سجلت ارتفاعاً بنسبة 9 في المئة وبلغ سعر المتر مربع فيها 13450 درهماً تلتها قرية جميرا بنسبة ارتفاع 9 في المئة و6450 درهماً للمتر المربع.

وسجلت أسعار بيع الفلل في منطقة الينابيع نمواً بنسبة 29 في المئة خلال الاثني عشر شهراً الماضية إلى 9700 درهم للمتر المربع، في حين واصلت نخلة جميرا تصدرها للمناطق الأغلى بـ20450 درهماً للمتر المربع.

ووفقاً لتقرير أستيكو، تصدر مشروع ديسكفري غاردنز القائمة من حيث الأداء الأفضل بالنسبة إلى بيع الشقق مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 33%. وحققت منطقتا مرسى دبي وجميرا بيتش ريزيدنس ارتفاعاً في أسعار بيع الشقق بنسبة 14 و15 في المئة على التوالي إلى 12900 و12400 درهم للمتر المربع على التوالي.

وبيّن التقرير أن مشروع ديسكفري غاردنز حقق ارتفاعاً بنسبة 50% في أسعار البيع على مدى الاثني عشر شهراً الماضية، في حين واصلت نخلة جميرا تصدرها للمناطق الأغلى، حيث بلغ سعر بيع المتر المربع للشقق فيها 16150 درهماً مقارنة بـ15600 و15 ألف درهم للمتر المربع في مركز دبي المالي العالمي ودبي داون تاون على التوالي، وواصلت نخلة جميرا تصدرها قائمة المناطق الأغلى سعراً للإيجارات، حيث بلغ إيجار الفيلا المكونة من ثلاث غرف نوم فيها 325 ألف درهم.