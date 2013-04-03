18 مشروعاً عقارياً تبدأ أعمال البناء في "دبي الملاحية"

كشف رئيس شركة الأحواض الجافة العالمية والملاحة العالمية، خميس جمعة بوعميم، أن "أعمال البناء والتشييد في (مدينة دبي الملاحية) بدأت خلال الربع الأول من العام الجاري، لتنفيذ 18 مشروعاً عقارياً"، مشيراً إلى أن الكلفة الاستثمارية للمدينة تصل إلى 1.6 مليار درهم.

ووفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم"، أضاف في تصريحات صحافية، أن المدينة أتمت الاتفاق مع 14 مطوراً عقارياً لتنفيذ 18 مشروعاً، من إجمالي 21 مشروعاً، إذ شرع ستة مطوّرين منهم في الأعمال الإنشائية لمشروعاتهم، فيما قدم ثمانية مطوّرين المخططات النهائية لمشروعات يتوقع أن تبدأ أعمال بنائها في الموقع في غضون أسابيع قليلة مقبلة.

وأشار بوعميم إلى أن العمل جارٍ على تقديم مخططات بقية المشروعات، ومناقشتها مع المطورين للوصول إلى الصيغة النهائية، للبدء في الأعمال الإنشائية لتلك المشروعات، مؤكداً أن المدينة أنهت تسوية أوضاع المطورين الثانويين، الذين توقفوا عن تنفيذ مشروعاتهم العقارية، بعد تداعيات الأزمة المالية العالمية.

وقال بوعميم إن التسويات المالية مع المطورين العقارين شملت الاتفاق على سداد قيمة الأراضي خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر، والبدء في الأعمال الإنشائية في مشروعاتهم العقارية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الاتفاق، فضلاً عن إلزام جميع المطورين الذين بدأوا في تنفيذ مشروعاتهم العقارية باستكمال المشروعات خلال فترة لا تتجاوز 36 شهراً.

وذكر أن المدينة قدمت العديد من التسهيلات للمطورين العقاريين الجادين، إذ تم منحهم مهلة مناسبة لسداد قيمة الأرض، واستئناف المشروع، كما تقرر خفض الحد الأدنى لارتفاعات المباني من 50 طابقاً إلى نحو 25 طابقاً.

وأكد بوعميم أن المدينة الملاحية سجلت من جانبها جميع أراضي المدينة في سجلات دائرة الأراضي والأملاك في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري، وذلك وفق القوانين والتشريعات التي تحفظ حقوق جميع الأطراف.