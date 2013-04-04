السعودية بحاجة إلى 1200 فندق جديد لتلبية حاجة السوق المحلية

على الرغم من أن هناك 400 طلب لإنشاء وتشغيل فنادق ووحدات سكنية مفروشة في السعودية، على طاولة الهيئة العامة للسياحة والآثار، وهي قيد الإجراءات الحكومية، فإنه وبحسب مسؤول في الهيئة أكد عن حاجة السعودية لنحو 1200 فندق في السوق المحلية بجميع فئاته، وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وأضاف المصدر "رفض الكشف عن اسمه"، أن السوق السعودية تستوعب استثمارات كبيرة في قطاع الفندقة والوحدات السكنية المفروشة، مبينا أن هناك ما يقارب من 1100 فندق ووحدات سكنية مفروشة مرخصة.

وكشف عن إيقاع الهيئة عقوبات بالإغلاق ضد عدد من الفنادق والوحدات السكنية المفروشة المخالفة لم تحسن وضعها، في حين أصدرت نحو ثلاثة آلاف مخالفة حتى الآن على المخالفين.

وكانت الهيئة العامة للسياحة والآثار قد كشفت في يناير، عن عزم السعودية إنشاء وتشغيل 233 فندقاً خلال العامين المقبلين تشمل 85620 غرفة، باستثمارات تتجاوز 10.229 مليار ريال، وذلك بغية تحسين الخدمات وتوفير الخيارات أمام السائح وتحقيق التوازن في الأسعار، نتيجة ارتفاع المعروض من مرافق الفنادق ووحدات الإسكان السياحي المفروشة في مختلف فئات التصنيف للخدمة المقدمة بها.

وقال المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في هيئة السياحة حينها إن النمو المتسارع في تنفيذ مرافق الإيواء السياحي، هو نتيجة وجود المرجعية والعدالة بالمعايير المتفق عليها والمعتمدة، التي راعت الظروف كافة، والفئات وطبيعة الاستثمار في المناطق، ووضع تقييم دقيق للخدمة مقابل السعر، مع محددات لوصف الخدمة لكل عنصر في الفئة ذاتها بحيث يبنى السعر عليها.

وأشار العيسى إلى أن العاصمة المقدسة ستشهد أكبر نقلة نوعية في أعداد الغرف الفندقية، إذ يُتوقع أن تبلغ الفنادق التي ستشغل قريباً في مكة المكرمة نحو 50 فندقاً، فيما ستشهد مدينة جدة تشغيل نحو 15 فندقاً، في حين سيتم تشغيل ثمانية فنادق في منطقة القصيم، و13 فندقاً في منطقة تبوك، و11 فندقاً في الأحساء، وأربعة فنادق في منطقة الحدود الشمالية، و13 فندقاً في المدينة المنورة، و70 فندقاً في الرياض، وخمسة فنادق في نجران، وأربعة فنادق في جازان، و28 فندقاً في الدمام، وأربعة فنادق في عسير، وأربعة فنادق في حائل، وفندقين في الطائف، وفندقين في الباحة.

