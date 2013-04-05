6 مليارات ريال قيمة ألف عقار "بلا صكوك" في مكة

قال عضو لجان التثمين العقاري في غرفة مكة المكرمة يوسف الأحمدي، إن العقارات المزالة من غير صكوك تبلغ نحو ألف عقار، موزعة ما بين أحياء ومناطق جبل الشراشف، والطريق الموازي، وشعب عامر، ودحلة حرب. مقدرا قيمة تلك العقارات بنحو ستة مليارات ريال بمعدل 600 ألف ريال للعقار الواحد، وفقا لصحيفة الشرق السعودية.

وطالب الأحمدي بتسوية وضع هذه المنازل وتعويض أصحابها، مشيراً إلى وجود أكثر من 60 موقعاً عشوائياً في مكة المكرمة تعرضت للإزالة، الأمر الذي ينذر بأزمة سكنية ما لم تكن هناك آلية واضحة لتعويض وإسكان قاطني العشوائيات.

ودعا شركة البلد الأمين الذراع الاستثمارية لأمانة العاصمة المقدسة إلى سرعة العمل على تخطيط أراضيها التي تملكها في بوابة مكة التي تزيد مساحتها على 83 مليون متر مربع، ومنحها لأصحاب العشوائيات مع قيمة أنقاض عقاراتهم، حتى يتمكنوا من البناء.

وأشار إلى أن الأراضي مجهزة وفيها مواقع خدماتية، مطالباً بتسليم هذه المواقع للجهات الحكومية المعنية حتى تبني فيها مرافقها وقطاعاتها، ومن ثم تجهيز بنيتها التحتية وبنائها على شكل شقق توزع على المواطنين،

مبدياً استعداد شركة الأفكار التي يملكها إلى تحمل تكلفة وضع خرائط المشروع. وكان رئيس لجنة التثمين رئيس اللجنة العقارية في غرفة مكة المكرمة منصور أبو رياش، قدر في وقت سابق حجم التعويضات المتعثرة للعقارات المزالة سواء لعدم وجود صكوك أو لغير ذلك بنحو 8 مليارات ريال.