"إعمار" تعتزم إطلاق مشروع "ريم" في دبي

تعتزم شركة "إعمار" العقارية إطلاق مشروعها العقاري الجديد في دبي "ريم"، الذي سيضم وحدات سكنية (بنتهاوس) مؤلفة من ثلاث غرف بأسعار تبدأ من 989 ألف درهم.

وأوضحت مصادر مطلعة أن المشروع سيتضمن العديد من المرافق التي ستخدم القاطنين ضمن بيئة معيشية متكاملة ذات بعد جديد لتطوير التجمعات السكانية ضمن المعايير الخاصة التي باتت تعكس هوية خاصة لشركة إعمار كما في مشاريعها السابقة، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأشارت المصادر إلى أن إعمار تلقت أمس منذ الصباح الباكر مئات الاتصالات الهاتفية من عملائها المشترين والمستثمرين الراغبين بالحصول على المزيد من المعلومات حول المشروع، وتوقيت فتح باب الحجز تمهيداً لبدء عمليات البيع.