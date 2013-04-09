توقعات باستقرار أسعار الإيجارات في أبوظبي

توقعت "شركة الخليج الأول العقارية" أن يستمر الاستقرار في أسعار إيجارات أبوظبي خلال العام الجاري، بسبب تقارب العرض والطلب.

وكشفت الشركة أمس، خلال مؤتمر لإطلاق خدمة تتيح إنجاز معاملات توصيل المياه والكهرباء عبر "الخليج الأول العقارية"، أن نسبة الإشغال في العقارات التي تديرها تصل إلى ‬95%، في وقت أكدت فيه "شركة أبوظبي للتوزيع" عدم وجود نية لزيادة أسعار المياه أو الكـهرباء خلال العام الجاري، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

يشار إلى أن شركة الخليج الأول العقارية تابعة لبنك الخليج الأول.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة الخليج الأول العقارية، جاسم آل علي، إن سوق العقار في أبوظبي تشهد استقراراً منذ أكثر من عامين، ومن المتوقع أن يستمر هذا الاستقرار خلال العام الجاري، بسبب تقارب العرض والطلب، سواء السكني أو التجاري، مستبعداً أن يمثل دخول وحدات عقارية جديدة إلى السوق، ضغطاً على أسعار الإيجارات.

وقال إن ذلك يزيد المنافسة على تقديم خدمات أفضل، في ظل تنامي الطلب.