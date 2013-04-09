السعودية.. مزاد يبيع أراضي بـ321 مليون ريال في 3 ساعات

حقق مزاد عقاري أقيم على أراضي مخطط في المنطقة الشرقية من السعودية مبيعات بلغت 321 مليون ريال (85.6 مليون دولار)، وذلك خلال فترة بلغت 3 ساعات.

ووفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط"، فإن مخطط الديوان والواقع بالقرب من مقر شركة أرامكو السعودية يضم 547 قطعة متكاملة الخدمات، متنوعة المساحات تتراوح بين 600 و2200 متر مربع، في الوقت الذي تراوحت أسعار المتر المربع في المزاد بين 550 و800 ريال.

وقال هاني بن مبارك، الأمير الرئيس التنفيذي لمجموعة مبارك الأمير للاستثمارات العقارية وأحد ملاك المخطط، إن المبيعات بلغت 321 مليون ريال، وذلك بعد خصم مبلغ قدره 4,2 مليون ريال لإكمال مصاريف تطوير المخطط.

وأوضح الأمير أن مميزات مشروع "الديوان2" لبت جميع متطلبات المشاريع النوعية التي تحقق مكاسب معنوية ومادية للمشترين، مشيراً إلى أن "الديوان2" شكل بيئة سكنية مستقبلية ومتطورة تخدم السوق العقارية وتحفزها لمزيد من التوسع في النطاق السكني خارج المدن المكتظة بالسكن، مما خلق فرص تملك أراضٍ بأسعار تنافسية، إضافة إلى أنها باتت في متناول جميع الشرائح، كما أنها ستسهم في تلبية الطلب المتنامي في المنطقة على الأراضي المطورة، خصوصاً في المنطقة الواقع فيها المشروع.

ويقع مشروع "الديوان2" في موقع استراتيجي جنوب طريق الظهران بقيق، وشرق طريق دول مجلس التعاون الخليجي (طريق أبو حدرية سابقاً)، في الوقت الذي شهد المزاد عرض أراضي المشروع من خلال شاشات ضخمة زودت بها قاعة المزاد، مما عزز طريقة البيع في المزاد.

كما خصصت لجنة المزاد والملاك قطعاً كاملة لحملة السندات، الذين لم يتمكنوا من حضور المزاد لظروفهم الخاصة، في خطوة منها لتمكين حملة السندات من المشاركة في شراء أراضٍ في المخطط.

من جهته، قال النمر المدير العام للمركز العقاري، إحدى شركات حسين النمر وأولاده، إن إنهاء المزاد في فترة قياسية وبنتائج إيجابية تعكس ميزات المشروع، خصوصاً أن لجنة المزاد سعت إلى إيجاد توازن بين طلبات الأفراد والتكتلات العقارية، بما يحقق أسعاراً في متناول أيدي الجميع، الأمر الذي يكون نموذجاً للمشاريع الأخرى، خصوصاً أن أسعار البيع كانت معقولة نظراً للرغبة الكبيرة في سوق العقارات بالمنطقة الشرقية.

يذكر أن نسبة البناء في مشروع "الديوان2" تبلغ نحو 60% على جميع قطع المخطط الذي تتوافر به جميع الخدمات من السفلتة والإنارة والكهرباء والهاتف وشبكة المياه وشبكة الصرف الصحي، وشبكة تصريف الأمطار، كما يتم العمل على أرصفة جميع الشوارع في المخطط والطرق الرئيسة، إضافة إلى أراضي خدمات مخصصة للمساجد والمدارس ورياض الأطفال والحدائق العامة.