السعودية.. فرض الزكاة على الأراضي البيضاء بنظامين مختلفين

أكد مدير عام مصلحة الزكاة والدخل في السعودية إبراهيم المفلح، أن نظام جباية الزكاة الجديد الذي يدرس حالياً في هيئة الخبراء يُعنى بفرض الزكاة على الأراضي البيضاء، مشيراً إلى أن النظام يختلف عن النظام الذي تسعى وزارة الإسكان لتطبيقه في استراتيجيتها.

وقال في تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية، إن نظام جباية الزكاة الجديد يختلف عمّا تعمل عليه وزارة الإسكان، لكنهما سيعملان على خطين متوازيين دون تعارض.

وتعكف مصلحة الزكاة ووزارة الإسكان على إنهاء أنظمة تعيد للسوق العقارية في السعودية توازنها، بفرض الواجب الزكوي الشرعي على الأراضي البيضاء، وإلزام مُلاك الأراضي غير المستغلة بدفع رسوم عليها، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية.

وكان المهندس محمد العبداني مدير عام صندوق التنمية العقارية قد كشف في لقاء في غرفة الرياض أخيراً، أن الاستراتيجية العامة للإسكان تضمنت توصيات عدة، أهمها، إلزام مُلاك الأراضي البيضاء بدفع الزكاة، وفرض رسوم على الأراضي غير المستغلة، وإقرار خطوات للحد من المضاربة وعمليات التداولات العقارية العالية.

وأوضح مدير عام صندوق التنمية العقارية أن محتوى الاستراتيجية وُضع بالتعاون مع جهات محلية ودولية عدة، بعد عقد ورش عمل واجتماعات تنسيقية عدة بين هذه الجهات.

وأبان العبداني أن الصندوق يدرس وضع آلية جديدة للمساعدة على تأمين مساكن للمتقدمين وفقاً لمستوى الدخل، مشيراً إلى أن الإشكالية التي تعترض الصندوق في الوقت الحالي تتمثل في وجود أعداد يمكن إقراضهم، لكنهم غير قادرين على البناء، بسبب شح الأراضي وغلائها.