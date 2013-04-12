أسعار العقارات في دبي ترتفع 10% في الربع الأول

احتشد العشرات من المستثمرين أمام مكاتب "إعمار" الإماراتية قبل يومين من الموعد المحدد لإطلاق مبيعات الفلل في مشروعها الجديد "ريم" الذي يضم 188 منزل "تاون هاوس" وبأسعار تبدأ من 988.88 ألف درهم، وفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية.

إلى ذلك ارتفعت أسعار العقارات في بعض الأماكن في دبي بنسبة 10% في الربع الأول من العام الجاري، وفق إحصاءات موقع "دوبزيل" للتجارة الإلكترونية.

وأشارت الأرقام إلى ارتفاع أسعار العقارات في مواقع مثل أبراج بحيرات الجميرا ودبي مارينا ونخلة جميرا التي سجلت أيضاً ارتفاعاً سريعاً في معدل المبيعات في الفترة المذكورة، وبلغ متوسط ارتفاع السعر في الوحدات السكنية 50 ألف درهم، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت إيجارات الشقق في غالبية المواقع في دبي، وسجلت مناطق داون تاون دبي ونخلة جميرا أعلى ارتفاعات في الإيجارات، بحسب بيانات الموقع.

وقالت آن بوثيلو، المتحدثة باسم الموقع، إن نجاح إطلاق عدد من المشاريع الجديدة في دبي ساهم في رفع الثقة وتعزيزها في سوق العقارات، مما سبب ارتفاعاً في الأسعار والإيجارات على حد سواء.

وأضافت بوثيلو أن شركات عقارية موثوق فيها، مثل إعمار العقارية، أطلقت عدداً من المشاريع الجديدة في الأشهر الستة الماضية، ولقي غالبيتها استقبالاً حسناً من المستثمرين والسوق.