2.29 تريليون ريال حجم مشاريع البناء في السعودية خلال 5 سنوات

استوردت المملكة 93 ألف طن حديد من تركيا خلال شهري يناير وفبراير من العام الحالي بانخفاض نسبته 17% عن الفترة نفسها من العام الماضي وفقاً للبيانات المعلنة من مركز الإحصاء التركي.

وبحسب صحيفة الرياض، بلغت صادرات تركيا من حديد التسليح خلال الفترة من يناير - فبراير 2013 حوالي 1.2 مليون طن بانخفاض قدره 16.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبقيمة 713 مليون دولار بانخفاض قدره 22.5% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

ويزداد الطلب المحلي على الحديد في الوقت الذي من المتوقع أن تبلغ قيمة مشاريع البناء في المملكة خلال السنوات الخمس المقبلة 2.29 تريليون ريال، وهو الأمر الذي يؤكد حاجة السوق المحلي إلى كميات كبيرة من الحديد لسد الاحتياج المحلي.

وعلى صعيد متصل رجح العديد من المراقبين في حديثهم أن يشهد السوق المحلي مزيدا من الانخفاضات للحديد المستورد خلال الفترة المقبلة والذي نجح في تغطية الطلب المحلي مع الانخفاضات العالمية بأسعار الحديد خلال الخمسة شهور الأخيرة.

وبحسب المستثمر بقطاع المقاولات محمد السعد فإن انخفاض استيراد السوق المحلي من الحديد التركي بنسبة 17% يعود لزيادة الإنتاج المحلي من الحديد بعد التوسعات الأخيرة للمصانع المحلية وانتشار الحديد المستورد من دول أخرى مثل الصين وأوكرانيا والإمارات وقطر.

مضيفا بأن الحديد المستورد دخل في منافسة حادة للمنتج المحلي خلال الفترة الماضية حيث يباع الحديد المستورد الصيني بالسوق السعودي بأقل من أسعار الشركات المحلية بما يقارب 100 ريال للطن وتبدأ من 2800 ريال لمقاسات 16 – 32 ملم و2810 ريالات لمقاس 14 ملم و2830 ريالا لمقاس 12 ملم و3010 ريالات لمقاس 10 ملم و3050 ريالا مقاس 8 ملم.

وتوقع السعد مع الانخفاضات العالمية بأسعار الحديد خلال الخمسة شهور الأخيرة أن يشهد السوق المحلي مزيدا من الانخفاضات للحديد المستورد والذي نجح في تغطية الطلب المحلي مع مميزات الجودة والسعر.

فيما أكد خالد العنزي موزع مواد بناء بأن السوق المحلي حاليا مستقر لمنتجات الحديد جراء اعتدال الأسعار ووجود كميات كبيرة من الحديد المستورد الذي شكل توازنا في السوق لانخفاض أسعاره بعكس منتجات الإسمنت التي تشهد تضاربا في الأسعار وصل معها سعر الكيس إلى 20 ريالا لنقص المعروض خارج الرياض

