الطلب القوي يعزز أسعار عقارات أبوظبي في الربع الأول

ارتفع متوسط أسعار الإيجارات في أبوظبي بنحو 8% وخاصة لقطاع العقارات الفخمة مدفوعاً بتوجه المستأجرين نحو العقارات النوعية، وكذلك الساعين للعقارات ذات الأسعار المقبولة.

وانعكس الأمر ذاته أيضا على سوق البيع مع تحسن قيمة العقارات في المناطق المطلوبة والمزدهرة، حيث ارتفعت بعض الأسعار بمتوسط وصل إلى 13.5%، وفقا لأحدث تقرير عقاري للربع الأول من عام 2013، والصادر عن شركة "استيكو".

وفي بيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، قال بول ميسفيلد، المدير العام المشارك ومدير عام "استيكو لإدارة العقارات" في أبوظبي، "فجوة الإيجارات بين دبي وأبوظبي تضيق وهذا يعني أن أبوظبي الآن، ومع تحسن النوعية أيضا، أصبحت ذات قيمة تنافسية. والعديد من القادمين الجدد للإمارات أصبحوا يفضلون العيش في عاصمة البلاد بدلا من التنقل يوميا من دبي إلى أبوظبي".

وحققت معدلات إيجار الشقق نموا بنسبة 8% منذ نهاية 2012 في مناطق شاطئ الراحة ومدينة محمد بن زايد ومصفح على التوالي. وسجلت مناطق خليفة (أ) وخليفة (ب) والمرور نموا متواضعا بنسبة 3% في الإيجارات.

ومن ناحية أسعار البيع ارتفعت أسعار الشقق في البندر بمنطقة شاطئ الراحة بمتوسط 13.5% خلال الربع الأول من 2013 وكسبت المنيرة في شاطئ الراحة 8% بالمتوسط ونما مشروع أبراج الشمس والسماء بحوالي 7%. وسجلت مناطق أخرى مكاسب متواضعة بنسبة 3% تقريبا باستثناء الريف داون تاون الذي شهد حركة خفيفة.

وسجلت أسعار بيع الفيلات في الراحة غاردنز وجولف غاردنز وفيلات الريف مكاسب متواضعة تراوحت بين 1 و2%. وتكلف فيلا من ثلاث غرف نوم في الريف غاردنز حاليا 1.3 مليون درهم في المتوسط، بينما في جولف غاردنز وفيلات الريف يتراوح سعر الفيلا بثلاث غرف نوم ما بين 2.6 و1.8 مليون درهم على التوالي.

وقال ميسفيلد:"شهدنا تحسنا في سوق البيع مع مشروعات معينة راسخة وخاصة البندر الذي شهد ارتفاعا من رقمين في متوسط قيمة البيع منذ بداية 2013".

أما حركة إيجارات المكاتب في أبوظبي فكانت خفيفة خلال الربع الأول 2013، خاصة أن معظم الطلب على الانتقال من القطاع الحكومي ومن الشركات المنتقلة من الفيلات "غير القانونية" كان قد تحقق في 2012، فيما لا تزال الشركات الدولية الجديدة تفضل فتح مكاتب في دبي وبالتالي أتت معظم استفسارات التأجير من شركات قائمة ترغب بالانتقال داخليا.