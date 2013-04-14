صروح: بيعت ثلث وحدات مشروع البوابة في شمس أبوظبي

أفاد غورجيت سينغ، مدير العمليات التشغيلية في شركة صروح العقارية، بأن الشركة أنجزت 97% من الأعمال الإنشائية في مشروع أبراج البوابة في شمس أبوظبي الذى يضم 3533 وحدة سكنية، وأنها ستبدأ تسليم الوحدات السكنية إلى الملاك في منتصف العام الجاري.

وذكر سينغ في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام أن أربعة مطورين تقدموا بطلبات للبدء في الأعمال الإنشائية في مشاريعهم في شمس أبوظبي في جزيرة الريم، ويبلغ إجمالي عدد وحداتها 800 وحدة سكنية، كما يستعد خمسة مطوّرين فرعيين آخرين لإتمام مشاريعهم التي تضم 1500 وحدة سكنية العام الحالي ليتم تسليمها على مراحل بشكل تدريجي خلال العام الحالي.

وأشار إلى أن السوق العقارية بدأت تعود تدريجياً إلى التعافي مع وجود طلب متنامٍ على التأجير، حيث يتركز الإقبال حالياً بصفة خاصة على المشاريع التي تمتاز بالجودة العالية، وفقا لصحيفة "الخليج" الاماراتية.

وأشار إلى أن الشركة قد قاربت على الانتهاء من مشروع الغدير الذي يضم 2130 وحدة سكنية ويقع على الحدود بين إمارتي أبوظبي ودبي، حيث بلغت نسبة الإنجاز فيه 95% لافتاً إلى أن المشروع سيبدأ تسليمه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وقال مدير العمليات التشغيلية في شركة صروح العقارية: "إن الشركة قامت ببيع ثلث وحدات مشروع البوابة الذي يضم 3533 وحدة سكنية وسيتم تأجير الثلثين ضمن استراتيجية تنمية العائدات المتكررة للشركة"، مشيراً إلى أن تسليم وحدات المشروع سيتم على مراحل بشكل تدريجي لتنتهي عمليات التسليم العام المقبل.

وكشف سينغ عن أن أربعة مطورين فرعيين قدموا طلبات للجهات الحكومية المعنية للحصول على الموافقات للبدء في الأعمال الإنشائية في مشاريعهم في شمس أبوظبي جزيرة الريم ضمن المنطقة التي تطورها صروح والتي يبلغ إجمالي عدد وحداتها 800 وحدة سكنية وسيتم إنجازها خلال فترة تتراوح بين 30 إلى 36 شهراً، مشيراً إلى أن صروح تعمل على مساعدة المطورين الفرعين على الحصول على الموافقات اللازمة بشكل سريع.

وأوضح سينغ أن خمسة مطورين فرعيين آخرين يستعدون لإتمام مشاريعهم التي تضم 1500 وحدة سكنية ليتم تسليمها على مراحل بشكل تدريجي خلال العام الحالي.

وقد تم خلال الأشهر القليلة الماضية الانتهاء من تسليم 1800 وحدة سكنية في شمس أبوظبي بعد الانتهاء من إنشائها وذلك ضمن مشروعي صن وسكاي تاورز اللذين تم الانتهاء منهما بالكامل بجانب برجي امايا و"إيه جيه زد"، حيث إن أكثر من 1100 عائلة تسكن حالياً في شمس أبوظبي في جزيرة الريم ليواصل مشروع شمس أبوظبي نموّه بشكل كبير ليصبح مجتمعاً حيوياً متكاملاً في قلب العاصمة.