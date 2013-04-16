"المعبر" الإماراتية ترسي المرحلة الأولى من مرسى زايد بالأردن

أرست المعبر الدولية للاستثمارات عقد تنفيذ مشروع قرية الراحة، ضمن المرحلة الأولى لمشروع "مرسى زايد"، الذي تتولى الشركة تطويره في مدينة العقبة الأردنية.

وبحسب صحيفة الاتحاد الإماراتية، حصلت شركة عمر أبو سعد وأولاده للمقاولات الأردنية على العقد، كصاحبة أفضل عرض مالي وفني للمشروع، وبمدة تنفيذ تبلغ 26 شهراً.

وقال يوسف النويس العضو المنتدب للمعبر، خلال مؤتمر صحافي أمس، بحضور نايف الزيدان السفير الأردني بالدولة، إن قيمة المشروع تبلغ 312 مليون درهم (60 مليون دينار)، ويشكل نحو 3% من مساحة مشروع مرسي زايد.

وتضم القرية الواقعة على الواجهة الجنوبية من مشروع مرسى زايد، 455 وحدة سكنية، بواقع 260 شقة بغرفة، وغرفتين وثلاث غرف نوم، و195 وحدة من أشباه الفلل بمواصفات مميزة، وحدائق خاصة، بخلاف مرافق متعددة، كمركز تجاري وناد خاص وملاعب وحدائق آمنة للعائلات.

ويأتي إرساء العقد بعد تقييم "المعبر" للعروض المقدمة من 10 مقاولين مؤهلين، تمّت دعوتهم للتقدم لعطاء المشروع العام الماضي.

وقال النويس "تشهد المعبر اليوم تحقيق خطوات واضحة ومهمة في مشاريعها، مجسدة التزامها الراسخ تجاه المملكة الأردنية وسعيها الجاد لإضفاء قيمة مضافة على قطاع العقارات".

وفي سياق متصل، أعلنت شركة المعبر عن فتح باب الحجوزات المبكرة للمنازل والوحدات السكنية في قرية الراحة، وذلك من خلال عروض مبتكرة تقدمها الشركة خلال فترة معرض سيتي سكيب أبوظبي الذي ينطلق اليوم في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

من جانبه، قال نايف الزيدان السفير الأردني لدى الدولة، إن الاستثمارات الإماراتية بالأردن تقدر بنحو 55 مليار درهم (15 مليار دولار)، موزعة على عدد من المشاريع، منها مشروع مرسى زايد بمدينة العقبة، ومشروع سانت ريجيس عمان.

وأوضح أن المشاريع الإماراتية تعد الأكبر، وأحدثت نقلة نوعية في الاستثمارات بالأردن.

وتبلغ مساحة المشروع 3,2 مليون متر مربع، فيما تبلغ مساحة البناء الإجمالية أكثر من 6,4 مليون متر مربع، وتصل تكلفته إلى نحو 36,7 مليار درهم. ويضم المشروع 8 فنادق تتضمن حوالي 3 آلاف غرفة، وما يزيد على 30 ألف وحدة سكنية تتنوع ما بين الفلل وأشباه الفلل والشقق السكنية، وما يزيد على 350 مرسى لليخوت، وكذلك مراكز تسوّق وكافيهات ومراكز لياقة، ومراكز مالية وتجارية.