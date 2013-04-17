السوق العقارية في أبوظبي بدأت رحلة الانتعاش

أعلنت شركة "بنية" العقارية، المطوِّر الرئيس للبنية التحتية لجزيرة الريم، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، عن وصول نسبة الإشغال في المشاريع المنجزة والتي تم تسليمها من قبل "طموح" و"صروح" في جزيرة "مارينا سكوير" و"صن" و"سكاي" لحدود الـ65٪، وفقاً لسامية بوعزة، المديرة التنفيذية للمبيعات والتسويق في الشركة.

وأضافت بوعزة في لقاء لها مع "العربية.نت" على هامش معرض "سيتي سكيب" أبوظبي 2013، أن 2079 شقة مشغولة حالياً في "المارينا سكوير" من أصل 3440 شقة، فيما تجاوز عدد السكان في أبراجها السكنية 6800 شخص.

وأشارت الى أن السوق العقارية بدأت فعلياً بالانتعاش، وما يبرهن ذلك عدد المرتادين لمرافق المارينا وأرجائها، خصوصاً مع نسبة الإشغال المرتفعة في المباني، ما أوجد بدوره مجتمعاً صغيراً للعائلات ينبض بالحياة، بالإضافة إلى توافر قطاع الخدمات من مراكز تسويق أولية، بنوك، مطاعم، ومركز تجاري ضخم قيد الإنشاء، ما يؤهلها لتكون "مدينة صغيرة في قلب العاصمة".

وأوضحت بوعزة أن مشروع "مدينة الأضواء" مازال قيد الإنشاء، وتتوقع أن يتم تجهيز 10 أبراج للسكن بحلول العامين 2014- 2015، بالإضافة الى عزم الشركة زيادة 3500وحدة سكنية خلال السنتين، وأن يتراوح سكانها بين 8000 شخص من مواطنين إماراتيين وغيرهم من العرب والأجانب.

وأضافت أن "صروح" ليست الجهة المعنية في تحديد متوسط أسعار الوحدات السكنية لأن المشاريع بيعت للمستثمرين وهم من يقررون بيعها أو تأجيرها على الأفراد بالأسعار المناسبة لهم.

ومن جهة أخرى، أشارت إلى أن مشروع "بيوت المواطنين" في جبل حقيت بالعين مازال تحت الإنشاء، ويحوي 3000 وحدة سكنية، بالإضافة الى مساجد ومدارس مجاورة، والذي من المقرر تسليمة في النصف الثاني من2016.

وأوضحت أن الحديقة المائية "وادي أدفنشر" في العين من بين المشاريع المزدهرة والتي تلقى رواجاً من قبل الزوار خارج الدولة، ويبرز روح المنافسة والتنسيق مع فعاليات عالمية لركوب الأمواج وهواة التجديف خصوصاً أيام الإجازات الرسمية، ما أنعش بدورة الحركة السياحية الخليجية في المدينة.