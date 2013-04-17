الضويحي: توزيع الأراضي على السعوديين قريباً

أكد وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش بن سعود الضويحي، أن الوزارة بدأت في تنفيذ قرار خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، فور صدوره، وتقوم حاليا بتجهيز أكبر قدر من الأراضي المكتملة بالخدمات لتسلم للمواطنين في أسرع وقت ممكن، وفق برنامج دقيق وعادل لوصول هذا الدعم إلى مستحقيه، بحسب ما ذكرته صحيفة عكاظ السعودية.

وأمر العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز بإعطاء المواطنين أراضٍ مطورة، ومنحهم قروضاً للبناء، على أن تتوقف وزارة الشؤون البلدية والقروية فوراً عن توزيع المنح البلدية التي تتم من قبل الأمانات والبلديات بموجب ما لديها من تعليمات.

كما أكد البيان الملكي على أن يتم تسليم جميع الأراضي الحكومية المُعدة للسكن بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية سالفة الذكر، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان لتتولى تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين حسب آلية الاستحقاق.

وأكد وزير الإسكان في حديث مع التلفزيون الرسمي، أهمية تعاون الجهات الحكومية التي لديها معلومات تمكن من بناء قاعدة توزيع الوحدات السكنية بشكل أدق لأن المعلومات كلما كانت دقيقة في هذه القاعدة أصبح وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل أدق.

وأوضح أن وزارة الإسكان ستقوم بتخطيط المواقع وفق أفضل الاشتراطات الفنية وأيضا إقامة بنى تحتية متميزة للمواطنين ومن ثم توزيع هذه الأراضي على المستحقين وإعطاؤهم قروضا ليتم البناء بها.

وبين أن من مميزات هذا القرار السرعة في إيصال الدعم إلى المستحقين من المواطنين وثانيا ما شهدناه في كثير من المدن في المملكة بأن التميز في المسكن وفي التصميم رغبة لدى كثير من المواطنين.

وقال إن هذا القرار سيعزز هذا الأمر ليحصل عليه كثير من المواطنين لأنهم يريدون أن يكون التصميم فريدا لأن الإنسان بطبعه يعشق التميز، والقرار سيعطي أيضا وزارة الإسكان مجالا أرحب وأفضل لتقوم بتخطيط وبناء البنى التحتية لكثير من المواقع بهدف ضخ أكبر قدر من الأراضي المطورة من سوق الإسكان لإحداث توازن في سوق السكن ليتمكن المواطنون بجميع شرائحهم من الوصول إلى تملك وحدات سكنية، وهدفنا رفع نسبة تملك المواطنين من الوحدات السكنية.

وفي ما يتعلق بمصير الوحدات السكنية التي رصدت لها مبالغ، أفاد أنه بالنسبة للمشاريع القائمة التي تنفذها الوزارة حاليا سيستمر العمل بها حتى انتهائها.

وقال "لدينا مشروعان الآن سلمت وفي ثنايا الأمر الذي صدر من خادم الحرمين الشريفين أن وزارة الإسكان ستستمر في البناء عندما تقتضي الحاجة الملحة بأن تقوم بالبناء، وهذا القرار سيحدث توازنا لسوق الإسكان في المملكة وأيضا توحيد جهات دعم الإسكان".