واحة الزاوية "بر" الإماراتيين وسط المدينة

أوضح خلدون صالح، المدير التنفيذي لمشروع "واحة الزاوية"، الذي يمتد على مساحة 22.7 مليون متر مربع في منطقة الفقع على مداخل منطقة العين ووسط مناطق عدة من دولة الإمارات، أن المشروع قائم على استصلاح الأراضي الجاهزة للتملك الكامل للإماراتيين.

وأكد صالح في لقاء له مع "العربية.نت" أن قيمة المشروع تتجاوز الـ5 مليارات درهم إماراتي. وأضاف أنه يوفر للمواطنين فرصة عيش حياة "البداوة" الأصيلة على مقربة أميال قريبة من أماكن عملهم أو منازلهم الأصلية، حيث يراعي المشروع تجهيز وتطوير أراضي صالحة لبناء وتطوير منازل "ريفية" للعطلات والاستجمام على حسب مواصفات وطلب الملاك.

وأكد أن المشروع قائم على مبدأ الاستدامة ومراعاة الحياة الفطرية في المنطقة، مما يجعله منتجعا فريدا من نوعه في قلب الصحراء بعيداً عن ضوضاء المدينة لما يحويه من مرافق ترفيهية، مراكز تسوق، ووحدات طبية خاصة بالمنتجع.

وأوضح بدوره الى أن مساحة تصميم المنازل الريفية تتراوح ما بين 1400 الى 4000 متر مكعب، مما يوفر ردهة خارجية للزراعة واللعب للأطفال بأسلوب الآباء والأجداد.

وأشار الى أن المشروع مازال في بدايته، إلا أن الإقبال بدا كبيراً عليه منذ انطلاقته، حيث إن "الواحة" مكلفة بتوفير الأراضي الجاهزة من بنية تحتية وعلى المشترين التكفل ببناء نحو20% من مساحة الأرض كل على حسب رغبته بالتنسيق مع البلدية.

وأضاف أن تمويل الأراضي يكون على دفعات خلال 3 سنوات، ويستطيع المستثمر أن يراقب عملية الإنجاز عن كثب خلال السنوات، في حين تتراوح سعر قطعة الأرض 600 ألف درهم، مما يجعلها متاحة للجميع. وأكد على أن المشاريع تلقى قبولا ورواجاً كبيراً خصوصاً في ظل الانتعاش العقاري التي تمر به دبي وأبوظبي في هذه المرحلة.

