إماراتيون يضخّون 60 مليون درهم في برج "ماهانخون"

قال الرئيس التنفيذي لشركة "باس" التايلاندية للتطوير العقاري، سورابوج تيشاكريسري، إن هناك اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الخليجيين للقطاع العقاري التايلاندي، لاسيما من الإماراتيين، مشيراً إلى وجود تركيز على الشقق الفاخرة في العاصمة، بانكوك، والمدن الأخرى، ما دفع شركات التطوير لتسويق مشروعاتها، وفقا لصحيفة الإمارات اليوم.

وكانت شركة "باس" حملة في دبي، بالتعاون مع شركة "هاوس باتل" للعقارات، وذلك للترويج لبرج "ماهانخون" الذي يقع في العاصمة، بانكوك، وتبلغ كلفته ‬2.3 مليار درهم.

وأفادت الشركة خلال مؤتمر صحافي عقدته أمس، أن البرج متعدد الاستخدامات، وسيفتتح في عام ‬2015. ويتضمن فندقاً ومتاجر تجزئة، وشقق ريتز كارلتون ريزدنسز التي بلغ استثمار إماراتيين فيها ‬59.3 مليون درهم.

وجذب المشروع مشترين من مختلف أنحاء آسيا، إذ تجاوزت مبيعاته نسبة ‬50%، في حين تبدأ أسعار الشقق، البالغ عددها ‬200 شقة، من ‬4.1 ملايين درهم.

إلى ذلك، قال الرئيس التنفيذي تيشاكريسري إن الأعوام الأخيرة شهدت طلباً ملحوظاً على الشقق السكنية الآسيوية الفخمة في هذه المنطقة من العالم، كاشفاً أن حصة المبيعات لمستثمرين إماراتيين في ريتز كارلتون ريزدنسز تبلغ ‬59.3 مليون درهم (‬16.25 مليون دولار).

وأشار تيشاكريسري إلى أنها المرة الأولى التي تسوق فيها شركة تايلاندية في مجال التطوير العقاري، مبنى في الشرق الأوسط، فضلاً عن أنها ستعرض أعلى مبنى في تايلاند.

وأوضح أن برج (ماهانخون) السكني الرئيس سيفتتح في عام ‬2015، فيما سيفتتح مجمّع متاجر التجزئة المجاور العام الجاري.

ولفت إلى أن المشترين المحتملين في الشرق الأوسط ملمّون بالعلامة التجارية (ريتز كارلتون)، ويعلمون أنها توفر عقارات تتميّز بأعلى المعايير.

