طارق فدعق: السياسة الإسكانية السعودية في طريقها الصحيح

قال طارق فدعق، عضو لجنة الإسكان في مجلس الشورى السعودي في لقاء لة مع "قناة العربية"، أن أوامر خادم الحرمين الشريفين لدعم الإسكان ستعيد السياسة الإسكانية في السعودية الى طريقها الصحيح، حيث أن جلها يدعم الأراضي المخدومة، القروض الميسرة للمواطنين، الخدمات، بالإضافة الى وجود إجراءات لضمها تحت مضلة واحدة تتضافر من خلالها جهود الجهات المعنية.

وأعرب عن تفائلة إزاء القرار الحالي ومشاركة القطاع الخاص في المشاريع الإسكانية. وأكد أن حجم النمو المتوقع للعقارات كبير وسيزداد مع وتيرة النمو السكاني، حيث أشارت التقديرات الى الحاجة لـ200 ألف وحدة سكنية سنوياً.

من جهة أخرى، أكد أن وزارة الإسكان ستتولى الأراضي المجهزة للإسكان لتوزيعها على المواطنين. وأضاف أن القروض الميسرة جزء أساس من المعادلة.

وأضاف أن وزارة الإسكان ستقوم بتسليم الأراضي للمواطنين في غضون سنة بهدف إتاحة فرصة كافية لإيجاد شروط الإستحقاق في توزيع الوحدات السكنية.



