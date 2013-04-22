عقارات دبي الأكثر جذباً للمستثمرين الهنود

أكد تقرير لصحيفة تايمز أوف انديا أن المستثمرين في حيدر آباد في الهند يفضلون الاستثمار في عقارات دبي، خاصة في منطقة برج خليفة، التي تدر عائدات إيجارية أعلى من غيرها، فضلاً عن نمط الحياة الفاخر الذي توفره.

وأضافت الصحيفة، أن غالبية هؤلاء المستثمرين يترددون على دبي لكي يستثمروا أموالهم في سلسلة من المشاريع والأبراج المرتفعة. ولا يقتصر ذلك على حيدر آباد، بل إن المسلك نفسه يتكرر بين المستثمرين في مومباي ونيودلهي.

وذكرت صحيفة "البيان" الإماراتية أن الإعلان عن مشاريع جديدة في دبي اثار تفاؤل المستثمرين الهنود.

ونقلت الصحيفة عن مستثمرين هنود قولهم: نحصل على عائدات إيجارية مرتفعة في دبي. ولا نعتقد انه يمكننا أن نجد مثل هذا العائد في أي مدينة اخرى في المنطقة.

وأكد مدير عام شركة للبناء يملك 8 عقارات في دبي انه يستثمر في عقارات دبي منذ 10 سنوات، مشيراً إلى السوق العقاري في دبي استعاد عافيته بسرعة كبيرة بل يمكن أن يعود أقوى من ذي قبل.