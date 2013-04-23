اشترِ عقاراً بـ250 ألف يورو واحصل على إقامة في اليونان

قررت اليونان منح تصاريح إقامة لمواطني الدول الأخرى الذين يشترون أو يستأجرون عقاراً بقيمة تزيد على 250 الف يورو، وذلك في إطار سعيها للنهوض بقطاع البناء المتراجع وتشجيع حركة السياحة.

وأعلن وزير الداخلية هذا الاجراء الذي صوَّت عليه البرلمان الأسبوع الماضي ويطالب به ممثلو القطاع العقاري منذ عقود لتلبية طلب قوي خاصة من صينيين وروس وعرب.

ويتيح هذا النظام المتبع بالفعل في دول سياحية أوروبية أخرى مثل المجر والبرتغال وإسبانيا للمستثمرين تفادي الإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تقيد دخول فضاء شنغن.

وهذه الإقامات التي ستكون لخمس سنوات قابلة للتجديد ستمنح للمشتري وزوجته وأبنائه القصر، ما سيسمح لهؤلاء بالسفر بحرية في دول فضاء شنغن والبقاء فيها لمدة تصل الى ثلاثة أشهر، لكنه لا يمنحهم حق العمل.

واليونان التي تعاني من الانكماش منذ ست سنوات تخضع لخطة تقشف قاسية فرضتها الجهات المانحة، الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، تخوض سباقاً لجذب الاستثمارات وايجاد وسائل اقتصادية جديدة من اجل استعادة النمو وتسديد دينها.