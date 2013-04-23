"غايتهاوس" يتخارج من عقار بـ71 مليون دولار في سان فرانسيسكو

أعلن بنك غايتهاوس الذي تعود غالبية ملكيته لشركة بيت الأوراق المالية، عن استكمال إحدى شركاته الزميلة بيع استثمار عقاري يقع في المركز المالي لمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأميركية.

وبحسب صحيفة "الوطن" الكويتية، بلغت قيمة التخارج 71 مليون دولار، محققاً بذلك عائداً إجمالياً على الاستثمار بنسبة 100% بعد خصم جميع الرسوم والضرائب. كما حقق هذا التخارج معدل عائد داخلي (IRR) للمستثمرين بلغ %12.14 عن مدة الاستثمار التي بلغت 6 سنوات.

وقال فهد بودي رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك غايتهاوس إنه تم الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية في مدينة سان فرانسيسكو لتحويل العقار الى مبنى متنوع الاستخدامات بين تجارية واستثمارية وسكنية. كما تم الحصول على زيادة عدد الطوابق لتصل إلى 54 طابقاً بإجمالي مساحة تبلغ 684 ألف قدم مربعة، ما ساهم في ارتفاع قيمة العقار وزيادة عائد الاستثمار للمستثمرين.

وأضاف بودي أن النجاح في التخارج من هذا الاستثمار بمعدل عائد داخلي متميز وعائد مرتفع للمستثمرين على الرغم من ظروف الأزمة المالية العالمية جاء بفضل من الله ومن ثم بالجهود الحثيثة المبذولة من فريق الاستثمار المعني طيلة فترة الاحتفاظ بالعقار من خلال السعي للحصول على التراخيص اللازمة واستهداف الوقت المناسب للتخارج خاصةً مع الإعلان عن بدء العمل في مشروع تطويرTransbay التنموي.

واختتم بودي بأن الشركة الزميلة قامت بالتعاون مع مستشارين عالميين بدراسة هذا الاستثمار وإدارته ومراقبته والتخارج منه خلال الفترة السابقة، كما أوضح بودي أن هذا التخارج يأتي تماشياً مع استراتيجية بنك غايتهاوس من خلال توفير فرص استثمارية ذات مخاطر مدروسة وعوائد متميزة في الأسواق العالمية وذلك بهدف تنمية العائد على استثمارات العملاء.