سعودي يدفع 700 مليون ريال لشراء 469 شقة في تركيا

قالت مجموعة استثمار عقاري في تركيا إن رجل أعمال سعودياً اشترى منها 469 شقة في اسطنبول، في مقابل 190.7 مليون دولار دفعة واحدة (حوالي 715 مليون ريال).

ونقلت صحيفة الحياة عن مجلة إيكونومست التركية، فإن الصفقة تمثل 10 في المئة من مشروع عقاري تملكه مجموعة "أغوغلو" في اسطنبول ويتكون من 4789 شقة.

وأشارت صحيفة حريت ديلي نيوز إلى أن رجل الأعمال السعودي (رفضت المجموعة الكشف عن اسمه) دفع مقدماً 10 ملايين دولار من قيمة الصفقة، على أن يستكمل بقية المبلغ قبيل نهاية الأسبوع الجاري.

ونسبت إلى المدير العام لمجموعة أغوغلو حسن رهولي قوله إنها صفقة فريدة في قطاع العقار التركي، وهي الأكبر بالنسبة إلى استثمارات المجموعة.

وأوضح رهولي أن رجل الأعمال السعودي قرر الدخول في هذه الصفقة بناء على نصيحة تلقاها من رجلي أعمال سعوديين اشتريا 60 شقة من عقارات المجموعة السنة الماضية، مؤكداً أنه لن يكشف هوية المستثمر السعودي إلا بعد موافقته.