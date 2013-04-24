الضويحي: 1.8 مليون سعودي على قوائم انتظار "العقاري"

كشف وزير الإسكان السعودي الدكتور شويش الضويحي، أن الوزراة وقعت مع شركة العلم عقد برنامج يتم بمقتضاه تحديد أولوية استحقاق ودعم الإسكان للمواطنين، معرباً عن أمله في الانتهاء من آلية تسليم الأراضي سريعاً، لأنها من الركائز المهمة في إيصال دعم الإسكان لمستحقيه في أسرع وقت ممكن، في الوقت الذي تجاوز فيه عدد المسجلين في قوائم انتظار صندوق التنمية العقارية 1.8 مليون مواطن، حسبما جاء في صحيفة "الحياة" اللندنية.

وفي السياق ذاته، يبحث مسؤولون من وزارتي الإسكان والشؤون البلدية والقروية في السعودية، الأربعاء، آلية تسلّم وتسليم جميع الأراضي الحكومية المعدة للسكن، بما في ذلك المخططات المعتمدة للمنح البلدية، التي لم يتم استكمال إيصال جميع الخدمات وباقي البنى التحتية إليها، إلى وزارة الإسكان، التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز أن تتولى "الإسكان" تخطيطها وتنفيذ البنى التحتية لها، ومن ثم توزيعها على المواطنين، حسب آلية الاستحقاق.

وقال الدكتور شويش الضويحي في تصريحات نشرتها صحيفة "الشرق الأوسط"، أن مسؤولي الوزارتين سيبحثون أيضاً تحديد البرامج الزمنية للتسلم والتسليم لتلك الأراضي، واصفاً لقاءه مع الأمير منصور بن متعب بن عبدالعزيز، وزير الشؤون البلدية والقروية، بـ"المثمر".

وبيّن أن وزارة الإسكان أبرمت مع شركة العلم عقداً لبرنامج تحديد أولوية الاستحقاق والدعم الإسكاني للمواطنين، مضيفاً "نأمل في أن تنتهي هذه اللائحة سريعاً؛ لائحة توزيع الإسكان والأراضي على المواطنين، لأنها من الركائز المهمة في الدعم الإسكاني، وإيصال هذا الدعم لمستحقيه في أسرع وقت بعدالة وشفافية بين جميع المواطنين".

وكان وزير الإسكان يتحدث لجمع من الصحافيين على هامش ملتقى الإسكان في السعودية، الذي شهد حضور عدد من العقاريين ورجال التطوير العمراني، أمس، في العاصمة السعودية الرياض.

ولفت وزير الإسكان إلى أن العمل جارٍ مع عدد من البنوك لتقديم برنامج القرض الإضافي، بالتعاون مع صندوق التنمية العقاري، الذي وقع عقود تمويل القرض الإضافي مع بنوك محلية.

وقال وزير الإسكان إن العام الحالي سيشهد إطلاق خدمات الشبكة الوطنية لخدمات الإيجار "برنامج إيجار"، الذي يهدف إلى تنظيم وتطوير إيجار المساكن في السعودية بطريقة آلية، بما يضمن حقوق المستأجر والمالك، ويوصل المستأجر إلى الوحدة التي يحتاجها بأيسر السبل.

وأضاف "يوفر البرنامج منصة إلكترونية تشمل مجموعة من الخدمات الإلكترونية، كتوثيق العقد والسداد الإلكتروني وسجل السداد ومؤشرات وإحصائيات الإسكان المؤجر، الأمر الذي سوف يعزز الثقة في قطاع إيجار المساكن، ويشجع على زيادة الاستثمار فيه".