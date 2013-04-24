"عجلان وعمار" يطرحان "إيوان السكني" بالخبر في مزاد علني

تطرح شركتا "عجلان وإخوانه وعمار العقارية" السعوديتان في 29 من أبريل الجاري مخطط "إيوان السكني" في مزاد علني يقام بقاعة السيف في الخبر، ويقع مخطط إيوان السكني في مدينة العزيزية بالخبر حيث تعززت حركة البناء والتطوير مؤخراً في هذه المدينة.



وبحسب صحيفة الرياض، قال عجلان العجلان رئيس مجلس ادارة شركة عجلان وإخوانه إن مخطط إيوان السكني يعتبر إضافة مميزة لمدينة العزيزية نظير ما يتمتع به من مميزات وخدمات متكافئة، مشيراً إلى ضرورة تكاتف الجهود في سبيل ضخ المزيد من المخططات السكنية الجاهزة لتواكب الحلول الجذرية التي تنتهجها الدولة في سبيل تقليص فجوة النقص في الأراضي الجاهزة للبناء.

وأضاف العجلان أن مجموعته وبالشراكة مع شركة عمار العقارية عملت على إنهاء التطوير في المشروع في زمن قياسي وبحسب الخطة الزمنية المرسومة.



وأبان عبدالهادي القحطاني الرئيس التنفيذي لشركة عمار العقارية أن المساحة الاجمالية لمخطط إيوان تبلغ اكثر من 868 الف متر مربع، موزع على 500 قطعة سكنية تتراوح مساحاتها من 600 الى 1000 متر مربع، وبين القحطاني أن شركة عمار بالتعاون مع شركة عجلان واخوانه أوكلت مهمة تطوير المخطط الذي يقع في عزيزية الخبر لشركة بأن للتطوير العقاري والتي قامت بدورها في توفير جميع الخدمات الاساسية للمخطط من كهرباء وإنارة وسفلتة ومنظومة الصرف الصحي وشبكة المياه، بالإضافة الى بعض الخدمات الثانوية الأخرى.



وأكد القحطاني على انه وحرصاً من الشركاء على تلبية الرغبات المتنوعة في الشراء فسيتم طرح قطع منفصلة وبلوكات كاملة في المزاد تسهيلاً على المشترين وبحسب اهدافهم المختلفة، واوضح ان المزاد سيشهد حضور عدد من ممثلي البنوك الوطنية، الذين وعدوا بتمويل المشترين بعوائد وارباح معقولة، حيث قدم الكثير من البنوك عدد من التسهيلات للمشترين، متوقعا بيع المزاد بالكامل في نفس اليوم وذلك نظير الطلب المتنامي على الأراضي السكنية في منطقة الخبر الجديدة (العزيزية).

