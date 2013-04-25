طرحت دائرة الأراضي والأملاك في دبي ‬21 عقاراً في مزاد علني، أمس، بيع منها ‬11 عقاراً بلغت قيمتها ‬85.78 مليون درهم، بنمو تجاوز ‬11.8%، مقارنة بسعر الأساس، أبرزها بناية في منطقة "المرقبات"، وأراض فضاء في منطقة البرشاء الأولى، وفقاً لصحيفة "الإمارات اليوم".

وتنقسم العقارات المعروضة بين فلل، وأراض، وبنايات، فيما ضم المزاد ‬13 عقاراً في دبي، وثمانية عقارات في مناطق "التملك الحر"، إلا أن إدارة المزاد أرجأت المزايدة على عقارات "التملك الحر" للجلسة المقبلة.

وكانت دائرة الأراضي والأملاك في دبي نظمت مزاداً عقارياً طرحت خلاله ‬21 عقاراً، بيع منها ‬11 عقاراً، بقيمة ‬85.78 مليون درهم.

وسجلت أكبر المزادات، بناية في منطقة "المرقبات" بمساحة ‬1114 متراً مربعاً، مكونة من سردابين، وطابق أرضي، وسبعة طوابق مؤجرة، بعائد سنوي يبلغ ‬2.57 مليون درهم، وبلغ سعر الإرساء ‬39 مليون درهم، مقارنة بـ‬38 مليون درهم، سعر أساس.

وبيعت أرض فضاء في منطقة "البرشاء الأولى" بمساحة ‬1317 متراً مربعاً، بـ‬20.9 مليون درهم، سعر إرساء، مقارنة بـ‬17 مليون درهم سعر أساس، بنمو بلغ ‬18%.

وبلغ سعر الإرساء لعقار في منطقة "الراشدية"، يتكون من فلتين وملحق، بمساحة إجمالية تبلغ ‬929 متراً مربعاً، نحو ‬2.1 مليون درهم، مقابل ‬1.85 مليون درهم، سعر أساس.

وبيعت قطعة أرض فضاء في منطقة "أم سقيم الأولى"، مساحتها ‬559 متراً مربعاً، بسعر إرساء بلغ ‬3.6 ملايين درهم، مقارنة بـ‬2.7 مليون درهم، سعر أساس. وبلغ سعر الإرساء لقطعة أرض فضاء في منطقة مزهر الثانية، بمساحة إجمالية تبلغ ‬1858 متراً مربعاً، أربعة ملايين درهم، مقارنة بـ‬3.599 ملايين درهم، سعر أساس. وسجل سعر بيع فيلا بملحق في منطقة المنارة مساحتها الإجمالية ‬1393 متراً مربعاً، ارتفاعاً بسيط، إذ بلغ سعر الإرساء نحو ‬7.58 ملايين درهم، مقابل سبعة ملايين درهم، سعر أساس.

وبحسب الدائرة، فإن دخول المزاد، يتطلب إيداع شيك بقيمة لا تقل عن ‬20% من سعر الأساس للأرض أو العقار بصالة المزاد، وتكون رسوم المزاد العلني على المشتري بنسبة ‬1% من قيمة البيع، ورسم البيع على البائع بنسبة ‬1% من قيمة البيع، ورسم الشراء على المشتري بنسبة ‬1% من قيمة البيع.

وكانت «أراضي دبي» نظمت خلال العام الماضي، ‬26 مزاداً علنياً، ضمت ‬114 عقاراً متعثراً، بلغت قيمتها الإجمالية ‬512 مليون درهم، بنمو بلغ ‬45.8%، مقارنة بسعر الأساس، في إشارة إلى تعافي السوق العقارية، وقدرتها على صياغة فرص استثمارية من التحديات. وتم بيع ‬76 عقاراً متنوعاً منها، فيما بقي ‬38 عقاراً.