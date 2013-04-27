قرار توطين القطاع العقاري يخفض التداولات بجدة لـ40%

انخفضت معدلات البيع على عقارات جدة بـ40%، حيث شهدت مناطق أطراف محافظة جدة هدوءا في المضاربات على العقار، وذلك لخوف الكثير من العمالة المخالفة التي كانت تدير أكثر هذه العقارات في البيع والشراء من لجان التفتيش التي تقوم بها وزارة العمل بالتعاون مع إمارة المنطقة ووزارة الداخلية.

وأشار سليمان العمران، مختص عقاري إلى أن الكثير من المكاتب العقارية في أطراف جدة كانت تدار من قبل عمالة مخالفة لأنظمة الإقامة والعمل، مشيرا إلى أن الحملة القوية تسببت لهم في الرعب، وهو الأمر الذي جعلهم يهدأون في عمليات البحث عن بائع ومشترٍ لهذه الأراضي، مؤكدا أن هذا الأمر سيجبر أصحاب المكاتب على توظيف السعوديين وتنظيم أعمالهم بالطرق النظامية، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأضاف العمران ''تسبب هذا الأمر في انخفاض البيع بنسبة 40 في المائة، ما بين العقارات والأراضي، إضافة إلى الانخفاض الكبير في عمليات المضاربة في الأراضي.

وتطرق العمران إلى العمالة المخالفة التي كانت تعمل وتدير بعض المكاتب داخل جدة، مشيرا إلى أن هذه العمالة أصبحت الآن تدير أعمالها خارج المكاتب العقارية خوفا من اللجان، حيث بدأوا باستخدام سياراتهم ودراجاتهم الهوائية.

وقال خالد علي مستثمر في مجال العقار في شمال جدة، أشار إلى أنه افتقد الكثير من السماسرة الذين كانوا في المكاتب ويجولون المخططات الجديدة، مبينا أنهم كانوا لا يهدأون ولا يكلون في محاولة إيجاد مستأجر أو بائع أو مشتر بأي طريقة كانت.

من جهة أخرى، أوضح عادل الغامدي صاحب محل عقار أن مكتبه لم يخلُ خلال الفترة الماضية من العمالة غير النظامية المهتمة بشؤون العقار، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء للحد من العمالة المخالفة فتح الطريق أمام السعوديين للدخول في هذا المجال، الذي له عوائد مالية جدية، حيث إن الكثير من العمالة المخالفة بدأت بأخذ الحذر في التعامل مع المكاتب، وخفت حركاتهم داخل الأحياء والمخططات.