تقرير: سوق الاستثمارات العقارية بدبي نما بـ63%

شهدت سوق الاستثمارات العقارية في دبي نمواً بنسبة 63% من القيمة الإجمالية للتصرفات العقارية خلال الربع الأول من العام 2013 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل إلى 44 مليار درهم، في وقت وصل عدد الإجراءات التي تم تنفيذها خلال هذه الفترة إلى 14260 إجراء، وفقاً لإحصائية حديثة صادرة عن "دائرة الأراضي والأملاك" بالأمارة.

قال سلطان بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك دبي: "شهد سوق الاستثمارات العقارية رواجاً كبيراً في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة عدد المعاملات في قطاع العقارات السكنية، علاوة على الاهتمام المتزايد بالقطاع التجاري"، وفقا لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأشار ابن مجرن إلى أن عدد المعاملات التي سجلتها دائرة الاراضي في الربع الاول بلغت 14260 معاملة بمعدل 223 معاملة يوميا و32 معاملة في الساعة ويعدّ ذلك مؤشراً مهماً على تنامي وتزايد معدلات أداء السوق العقاري الذي يحظى بتسهيلات وإسناد حكومي نوعي أثمر عن ترسيخ وزيادة ثقة المستثمرين المواطنين والعرب والاجانب بجدوى الاستثمار العقاري في الإمارة .

وأكد ابن مجرن أن السوق العقاري في دبي أظهر مرونة عالية في التعامل مع متطلبات وتوجهات المستثمرين خلال الأشهر الثلاثة المنصرمة لاسيما شريحة المستثمرين الجدد الذين يدخلون السوق للمرة الأولى لاقتناص الفرص الاستثمارية التي برزت عشية التصحيح السعري الذي شهده السوق خلال العامين الماضيين، لافتاً إلى أن مؤشر الأسعار اتخذ منحى تصاعدياً خلال الأشهر القليلة الماضية بفعل الإقبال على شراء الأراضي والفلل والشقق السكنية في المشروعات النوعية بدبي.

وتوقع ابن مجرن أن يشهد السوق استمرار الانتعاش خلال الفترة المقبلة، مما يشجع المستثمرين على زيادة استثماراتهم في القطاع العقاري بدبي.

وحسب البيانات الصادرة من إدارة تنمية القطاع العقاري، فإن مجموع عمليات البيع وصل إلى 10913 عملية بقيمة إجمالية بلغت 24 مليار درهم، فيما بلغت حصة الرهونات 8 .17 مليار درهم من خلال 2616 إجراء في مجال الرهن، إلى جانب 731 عملية أخرى بقيمة 2 .2 مليار درهم.

وأظهرت الإحصاءات أن إجمالي تصرفات الأراضي في دبي خلال الربع الأول من العام الجاري بلغت 28 مليار درهم، بمجموع إجراءات وصل إلى 3068 اجراء وقد حققت الأراضي التجارية المبني عليها أعلى قيم من حيث نوع العقار الفرعي للأراضي بنسبة 37% من الإجمالي، فيما بلغت القيمة الإجمالية للرهونات أعلى النسب مقارنة بالإجراءات بنسبه 54% من خلال 986 إجراء بقيمة 15 مليار درهم. وبلغت قيمة المبايعات الإجمالية 6 .11 مليار درهم من خلال 1874 عملية بيع بنسبة 61% من إجمالي عدد العمليات.