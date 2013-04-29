الإسكان: تسليم 67 ألف قطعة أرض مطورة للسعوديين نهاية 2013

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان السعودية محمد الزميع، أنه سيتم ضخ 67 ألف قطعة سكنية مطورة للمواطنين قبل نهاية العام الحالي 2013، ضمن 12 مشروعا كلها في مراحلها النهائية من التطوير والتصميم وجاهزة للطرح في الفترة المقبلة ضمن برنامج "أرض وقرض"، حسبما نقلت عنه صحيفة الاقتصادية.

وأتمت وزارة الإسكان أمس عقد تنفيذ البنية التحتية لباكورة مشاريعها في الرياض، بعد صدور أمر خادم الحرمين بإعطاء المواطنين أراضي مطورة وقروضا للبناء عليها، وانتقال المنح إلى وزارة الإسكان.

وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية أكثر من مليار ريال تنفذه إحدى الشركات الوطنية في مجال المقاولات خلال فترة عمل تستغرق 20 شهرا.

وعاد محمد الزميع ليؤكد أنه بخلاف المشروع الذي أعلن عنه أمس، سيكون هناك 11 مشروعا سيتم الكشف عنها قريبا.

وعن التكلفة التقريبية لهذه المشاريع والمدة الزمنية قال "لا يمكن أن نحدد سعر التكلفة في هذا الوقت بالتحديد؛ لأن هذه المشاريع والبنية التحتية مرتبطة بخدمات أخرى وعند إكمالها نستطيع تحديد التكلفة".

وأكد الزميع أن هذه المشاريع ستطرح للمنافسة قبل نهاية العام، وسننظر في العروض المقدمة لاختيار الأفضل بعد تقييمها وفرزها".

وأضاف "نحن بدورنا سننفذ بنية تحية متكاملة من شركة الكهرباء والمياه وغيرها وإنارة وطرق وتجزأ بأراض، وتوزع على المواطنين، مع قروض تساعدهم للبناء بعد ذلك".