36 مليار دولار حجم المشاريع العقارية بالإمارات في 2012

أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة 40 مشروعاً عقارياً جديداً بقيمة إجمالية تتجاوز 131 مليار درهم، أي ما يعادل 36 مليار دولار خلال 2012، حيث تتراوح فترة إنجاز المشاريع ما بين 2 و6 سنوات لتكتمل بحلول 2018، أي قبل عامين من الحدث العالمي "إكسبو 2020" والذي تعمل الإمارات جاهدة للفوز باستضافته، وفقاً للجنة المنظمة لمعرض العقارات الدولي 2013.

وأصدرت الجهة المنظمة للمعرض، المقرر انعقاده أواخر شهر أبريل/نيسان، شهادة تعافي القطاع العقاري في الإمارات من آثار الأزمة المالية العالمية ورصدت من خلاله متغيرات السوق العقارية ونجاحها في تثبيت نمو مستدام لسوق أكثر نضجاً بعدما تمكّن قطاع التطوير العقاري من تحقيق التعافي الكامل بإطلاق مشروعات كانت حصة الأسد فيها لإمارة دبي، وفقاً لصحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح التقرير أن نتائج رصد المشروعات العقارية لا تتضمن حجم وقيمة مشروعات البنية التحتية في قطاعات التعليم والصحة والنقل والنفط وغيرها التي أعلنت عنها السلطات المحلية أو الاتحادية والتي تتجاوز قيمتها عشرات المليارات من الدراهم.

وأكد التقرير أن الحكومات المحلية في الإمارات لعبت دوراً واضحاً في تحريك السوق العقارية من خلال إطلاق مشروعات ضخمة كفيلة بإحداث التعافي وتمكين السوق من معاودة النمو. وأشار إلى أن المشاريع التنموية الكبرى التي أعلن عنها في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان وغيرها من شأنها تعزيز اقتصاد البلد والمساهمة الفاعلة في تنويع مصادر الدخل.

وسلَّط التقرير الضوء على بلوغ معدل الضخ السنوي في أبوظبي على سبيل المثال خلال السنوات الخمس المقبلة للمشاريع التنموية نحو 66 مليار درهم استثمارات سنوية، ما سيدفع بعجلة التنمية، خاصة المتعلقة بالبنية التحتية والتي تمثل أساس التنمية والتطوير المستدام. وأكد أن شركات القطاع العقاري ستعمل على البحث عن الفرص المتاحة للعمل في هذه المشاريع الكبرى لضمان وجود نشاط مستمر لها في ظل استقرار النشاط في الوقت الراهن.

وأوضح التقرير أن حصة دبي وحدها تتجاوز 90 في المائة من القيمة الإجمالية وعدد المشروعات عقب إطلاق 3 مشروعات بداية العام الحالي (بلو ووترز 6 مليارات درهم والنخلة مول وذابوينت 3.3 مليار درهم)، في حين بلغت حصة باقي إمارات الدولة 10 في المائة.

وأشار التقرير إلى ما تشهده خريطة التطوير العقاري من تغيير جذري في طبيعة استخدامات المشروعات الجديدة وابتعادها عن نسخ استخدامات مشروعات طفرة 2002 – 2008، فقد تصدرت أفكار تطوير المدن المتكاملة قائمة مشروعات 2012، في حين تصدرت مشروعات الترفيه والسياحة مشروعات 2013 في تطور لافت لما كانت عليه قبل أعوام، إذ دأبت شركات التطوير حينها على بناء مجمعات سكنية أو تجارية أو فندقية ضخمة أقرب ما تكون للقرى المعاصرة منها إلى مفهوم المدن.

وبحسب التقرير فقد تجاوزت استثمارات الخليجيين والعرب والأجانب في السوق العقارية في سوق عقارات دبي وحدها سقف 58.6 مليار درهم خلال العام الماضي 2012، في إشارة قوية على التعافي الذي يعيشه القطاع العقاري وتزايد معدلات نموه، في حين بلغ إجمالي التصرفات العقارية خلال الربع الأول من 2013 أكثر من 43 مليار درهم بنمو نسبته 60 في المائة قياساً بالفترة ذاتها من العام الماضي، وقد حافظ المستثمر الإماراتي على صدارة قائمة أكبر الصفقات خاصة تلك التي تتعلق ببيع وشراء الأراضي.