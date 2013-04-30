631 ألف نزيل في فنادق أبوظبي خلال الربع الأول

سجلت المنشآت الفندقية في أبوظبي نتائج إيجابية خلال الربع الأول من 2013، مع ارتفاع عدد النزلاء والليالي الفندقية ومتوسط فترات الإقامة والعوائد.



ووفقا لصحيفة الاتحاد، أظهرت إحصاءات هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة الصادرة أمس أن 141 فندقاً وشقة فندقية ومنتجعاً في مختلف أنحاء الإمارة استقبلت 631,4 ألف نزيل في الربع الأول من العام، بزيادة 6% عن الفترة ذاتها عام 2012.



وارتفع عدد الليالي الفندقية بنسبة 23% إلى 2,1 مليون ليلة، ومتوسط فترات الإقامة بنسبة 16% إلى 3,36 ليلة.



كما ارتفعت العوائد الإجمالية بنسبة 15% إلى 1,4 مليار درهم (389,9 مليون دولار)، منها 538,8 مليون درهم (146,7 مليون دولار) إيرادات أنشطة الأطعمة والمشروبات، بزيادة 12% عن الربع الأول من 2012.



واعتمدت نتائج الربع الأول على الأداء الجيد لقطاع الضيافة خلال مارس 2013 الذي شهد نمواً في عدد النزلاء بنسبة 9% إلى 231 ألف نزيل، أمضوا 761,8 ألف ليلة، بزيادة 26% عن الشهر ذاته العام الماضي.



وارتفعت العوائد خلال مارس بنسبة 18% إلى 502 مليون درهم (136,7 مليون دولار)، ومتوسط فترات الإقامة بنسبة 16%، ومستويات الإشغال الفندقي بنسبة 7% إلى 74%.

وتأتي هذه النتائج بالتزامن مع ازدياد رصيد الإمارة من الغرف الفندقية خلال الربع الأول من العام الجاري، عقب افتتاح منتجعيّن، أحدهما في مدينة أبوظبي والآخر في العين، ومنشأتيّن للشقق الفندقية بالعاصمة الإماراتية، والتي أضافت 706 غرف جديدة.



