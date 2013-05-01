500 مليار ريال مشاريع مطروحة في "عقارات الرياض"

بلغت القيمة الإجمالية للمشاريع المطروحة في معرض الرياض للعقارات والتطوير العمراني في نسخته السادسة عشر، نحو 500 مليار ريال، بما فيها مشاريع تستحوذ على نصفها وزارة الإسكان، وفقا لحسين الفراج الرئيس التنفيذي للمعرض.

وأضاف الفراج أن هناك نحو 250 مليار ريال قيمة مشاريع معروضة في المعرض تتضمن وحدات سكنية ومنتجعات وأراضي مطورة وأبراج مكتبية، إضافة إلى تمويلات عقارية مقدمة من البنوك الوطنية وشركات التمويل، مضيفا أن المعرض شهد حضور أكثر من 40 ألف زائر خلال الأيام الماضية، متوقعا أن يصل العدد إلى 50 ألف زائر خلال اليوم الأخير للمعرض، وفقا لصحيفة "الاقتصادية".

وأوضح أن الشركة منحت بطاقات خاصة لزوار المعرض من رجال الأعمال وذلك تعريفا بهم لدى العارضين، مضيفا أن الشركة منعت دخول الأسر بصحبة الأطفال وذلك بناء على طلب الشركات العارضة، خوفا من الإضرار بالمجسمات من قبل بعض الأطفال، مشيرا إلى أن الشركة خصصت كوفي شوب وكافتيريا يمكن للأطفال الجلوس فيها حتى ينتهي الآباء وذووهم من زيارة المعرض، نافيا توجه الشركة إلى إقامة مدن ترفيهية للأطفال خلال الفترة الحالية وعدم تحديد فترة مخصصة لزيارة الأسر للمعرض مع الأطفال ما دون الثانية عشرة.

وشهد المعرض الذي تختتم فعالياته الليلة في يومه الثالث زيارة عدد كبير من رجال الأعمال والمستثمرين من داخل المملكة وبعض دول الخليج المجاورة، إضافة إلى عدد من أعضاء إدارة غرفة الرياض الذين أكدوا أهمية مثل هذه المعارض المتنوعة لتعريف الجميع بالمنتجات الجاهزة، واصفين المعارض بأنها فرصة ثمينة تجمع المستثمرين ورجال الأعمال في موقع واحد، وعادة ما تشهد هذه المعارض إبرام صفقات وتحالفات بين الشركات العارضة وبعض المستثمرين.

من جهته أعلن الدكتور بسام بودي الرئيس التنفيذي لشركة جنان العقارية بيع أكثر من 30 في المائة من أراضي قصور الدانة تم بيعها أو حجزها خلال أول يومين من المعرض والتي تتضمن 70 أرضا مطلة على البحر مباشرة بشواطئ خاصة تتراوح مساحاتها بين 2500 و 3000 متر مربع في مشروع المدينة السياحية متكاملة الخدمات "خليج الدانة"، كما أعلن خلال المعرض عن بدء أعمال البناء لفلل مشروع "حدائق الخبر" الواقع في العزيزية والذي يتكون من 270 فيلا سكنية.

من جهته شهد المعرض أمس توقيع تحالف بين ثلاث شركات عقارية هي أرباح المالية وسراي للتطوير والتنمية المحدودة ومصادر تضمنت إطلاق صناديق عقارية في المنطقة الشرقية وهي عبارة عن برج مكتبي وبرج سكني وفلل سكنية في الخبر بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 200 مليون ريال. ووقع الاتفاقية كل من سعد الحصوصة الرئيس التنفيذي لشركة أرباح، وعبدالله العوفي رئيس مجلس إدارة شركة مصادر، والمهندس محمد جذبه مدير عام شركة سراي. ويتكون البرج السكني من 7 أدوار ويتضمن 36 شقة، والبرج التجاري 12 دورا والفلل 51 فلة في مخطط التعاون و96 فلة في مشروع المرسى كمرحلة ثانية.