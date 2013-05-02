100 مليون درهم مبيعات المعرض العقاري الفلبيني في دبي

حقق "المعرض العقاري الفلبيني" الذي عقد مؤخراً في دبي، مبيعات بلغت 100 مليون درهم، وزار المعرض الذي ستنعقد النسخة الثانية في أكتوبر القادم في المملكة العربية السعودية، أكثر من 3000 زائر على مدار ثلاثة أيام.

ووفقاً لبيان صحافي حصلت "العربية.نت" على نسخة منه، أشار قنصل عام الفلبين في دبي، فرانك أر سيمافرانكا، إلى أن المعرض يترجم الإقبال الكبير على القطاع العقاري في الفلبين والتي تشهد حالياً طفرة عمرانية فريدة في كافة القطاعات من المشاريع التجارية والمكاتب والمشاريع السكنية والمشاريع الترفيهية، بالإضافة إلى ما تشهده الحكومة الفلبينية من الطلب المتزايد لخططٍ استثمارية في كافة القطاعات من قبل العمال والموظفين الفلبينيين الذين يعملون خارج الفلبين.

من ناحيته، قال تامر الشربيني، مدير عام "ألفا للمؤتمرات"، "للمرة الأولى تنضم هيئة تطوير الاستثمار السياحي الفلبيني إلى معرض في الشرق الأوسط، كما شهد المعرض إطلاق أول بطاقة حسومات للجالية الفلبينية المقيمة في الخارج بالتعاون مع شركة "كريتف للسفر والسياحة" ومنتجع مانيلا العالمي، الأمر الذي يمثل فرصة للمجتمع الفلبيني في دولة الإمارات".



وشكل المعرض فرصة مهمة للاستثمار في مختلف المدن الفلبينية ومن ضمنها مدينة "كافيت" و "تاجايتاي" و"سيبو" و"بانتاجاس" و"بامبانجا" و"مترو مانيلا" بالإضافة إلى "أنتيبولو" و" تارالاك".

من ناحية أخرى، يشير المحللون إلى أن صناعة البناء والتشييد في الفلبين حالياً تساهم بنحو 8 إلى 9 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تبلغ نسبة خدمات القطاع العقاري 11 بالمئة، الأمر الذي يعكس غنى الفرص الاستثمارية في قطاع العقارات للمستثمرين الأجانب.

وأشار تامر إلى أن شركة ألفا للمعارض والمؤتمرات تسعى لأن يكون المعرض العقاري الفلبيني حدثاً سنوياً تشهده مدينة دبي من ضمن سلسلة من المعارض والمؤتمرات العالمية، والتي تسعى الشركة إلى إضافتها إلى منظومة الفعاليات الهامة بدبي. كما أن الشركة بصدد تنظيم النسخة الثانية من المعرض العقاري الفلبيني في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية خلال أكتوبر القادم، حيث يقطن في السعودية حوالي 1.5 فلبيني ليشكلوا رابع أكبر جالية أجنبية متواجدة في المملكة".