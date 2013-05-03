92 % من أهالي عسير يرغبون في التمويل العقاري

كشف استطلاع للرأي أجرته غرفة أبها، عن أن 92% من أفراد العينة يرغبون في الحصول على تمويل عقاري، وأن حوالى 87.3% لديهم الرغبة في الحصول على العقار بالتقسيط، في حين أن 12.7% فقط يريدونه نقداً، وفقا لصحيفة الشرق السعودية.

وجاءت هذه النتائج خلال استطلاع أجرته الغرفة على عينة من أهالي عسير للتعرف على توجهات الطلب على الإسكان في المنطقة، وأسلوب التمويل المناسب.

وحول الرغبة في الحصول على تمويل عقاري، أظهرت نتائج الاستطلاع أن 92.5% من أفراد العينة ترغب في الحصول على تمويل عقاري، ففيما نسبة 7.5 % لا ترغب في الحصول على التمويل العقاري.

وأوضح الاستبيان أن نحو 63% من أفراد العينة ليس لديها خلفية عن التمويل العقاري، في حين أن 37 % لديهم معلومات . ورأى 33.3% من أفراد العينة أن إمكانية الحصول على التمويل بضمان العقار فقط تعد أحد مميزات التمويل العقاري، كما أن 28.2% يرون أن فترة سداد طويلة لقيمة التمويل تعد إحدى مميزات التمويل العقاري.

وقال 25.6% إن إحدى مميزات التمويل العقاري أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأظهرت النتائج أن 20.8% من أفراد العينة يرون الاستفادة من تحول المستأجرين إلى ملاك للعقارات بنفس القيمة الإيجارية التى كانوا يتكبدونها.

في حين يرى 47.2% أن تمكين كل أسرة سعودية من الحصول على المسكن الملائم يعد أهم استفادة من برامج التمويل العقاري . و32.1% رأوا أن هناك استفادة في مساعدة أصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة لتملك العقارات التى يرغبونها.