الكويت تعتزم زيادة قرض الإسكان للمواطن إلى 100 ألف دينار

كشف عضو اللجنة المالية في مجلس الأمة الكويتي أحمد لاري، أن اللجنة ستجتمع غدا الأحد مع مدير بنك التسليف والادخار صلاح المضف لمناقشة سن قانون لرفع القرض الإسكاني من 70 ألف دينار إلى 100 الف دينار، موضحا أن هناك موافقة مبدئية من الحكومة وتوافقا من قبل النواب على إقرار هذه الزيادة.

وقال لاري في تصريحات لصحيفة القبس الكويتية إن اللجنة ستبحث مع مسؤولي البنك كيفية الخروج بصيغة توافقية لتشريع قانون يسمح بإعطاء المواطن قرضا اسكانيا بقيمة 100 الف دينار.

وأوضح أن اللجنة ستناقش مدى امكانية صرف قيمة الـ 30 ألف دينار الإضافية لمن حصلوا على القرض الإسكاني بقيمة 70 ألف دينار، وذلك في ضوء التوافق الحكومي - النيابي لإقرار زيادة القرض إلى 100 الف دينار، مشيرا إلى أن اللجنة ستتداول مع الحكومة خلال الاجتماع هذه الجزئية وستطلب الرأي بشأنها، إضافة الى ان اللجنة ستطلع ايضاً على بعض القوانين الاسكانية القديمة وامكانية تعديلها.

وقال لاري، ان اللجنة ستتداول مع بنك التسليف الإشكاليات التي تواجه المرأة في الحصول على الرعاية السكنية في ضوء عدم كفاية قرض الـ 70 ألف دينار في الحصول على السكن المناسب، مشددا على ضرورة أن تضطلع الدولة بدورها في توفير حق المرأة في الرعاية السكنية وتذليل العقبات أمام حصولها على هذا الحق، وسنعمل في المجلس على توفير الغطاء التشريعي لإنصاف المرأة في هذا الخصوص.

وأوضح لاري أنه طرح على الحكومة بعض المقترحات التي تساعد في معالجة القضية الاسكانية، ومنها إجراء تعديلات على قانون تراخيص البناء بالسماح ببناء أدوار ستة، منوها إلى أهمية ذلك المقترح من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية بحيث يوفر سكنا ملائما للعائلة، وفي الوقت نفسه يقلل من قيمة القرض الإسكاني.

وبين لاري أن القضية الاسكانية ما زالت تشكل هاجسا في نفوس المواطنين، لاسيما ان المواطن المتزوج بات ينتظر اكثر من عشرين سنة حتى يحصل على بيت حكومي، وهذا امر غير مقبول في بلد ينعم بالوفرة المالية والانتعاش الاقتصادي، موضحا أن هناك دراسات لدى الحكومة بشأن الوضع الاسكاني ستطلع عليها اللجنة لوضع ملاحظاتها عليها وتبحث في مدى جديتها وتماشيها مع مصالح المواطنين ومعالجة الأزمة الإسكانية.