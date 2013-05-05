نظام متكامل وموحد للرهن العقاري في الإمارات

أفاد مصرفي مطلع بأن الضوابط الجديدة للرهن العقاري لن تقتصر فقط على نسبة التمويل كإشعار المركزي السابق، ولكن إطارها سيتسع ليشمل نظاماً كاملاً يتمتع بسياسات موحدة تتضمن العديد من اللوائح والبنود المتعلقة بكافة جوانب التمويل العقاري، وكذلك الحلول للمشكلات وتسوية النزاعات العقارية التي قد تنشأ بين أي من أطراف المعادلة الثلاثة وهي "البنك - المطور – المقترض".

وقال المصدر إن "المركزي" قدم في الفترة الأخيرة حزمة من التشريعات التي من شأنها الحفاظ على قوة ومتانة القطاع، لافتاً إلى حاجة السوق لقانون ينظم القروض العقارية ونسبة الفائدة عليها، وكذلك تحديد سقف للتمويل بحيث لا يعرض البنوك لانكشافات قد تضر مستقبلاً كما حدث في أعقاب الأزمة المالية، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

وأوضح المصدر أن المصرف المركزي يسعى من خلال تنظيم عمليات الرهن العقاري إلى تحفيز البنوك على قبول الوحدات العقارية كضمانات للتمويل، خاصة أن مشروع القانون الجديد يتضمن بنوداً عدة لتقييم عادل للوحدات العقارية الممولة، وكذلك عملية الفصل بين الرهن بغرض التملك أو الرهن بغرض الاستثمار، حيث ستخضع كل عملية رهن لمعايير وشروط محددة ومختلفة عن الأخرى.

وأشار المصدر إلى أنه سيستعين بتجارب دول سابقة مثل هونغ كونغ وسنغافورة، وصولاً إلى أفضل الممارسات، خاصة أن حجم سوق التمويل السكني في الإمارات كبير ويحتاج إلى دراسات متأنية.

وكشف أن النظام الجديد المزمع إطلاقه قريباً سيلبي حاجة كثير من المستثمرين الخليجيين الذين يصادفون في كثير من الأحيان ما يعيق حصولهم على تمويل عقاري لشراء منزل بالإمارات.

كما أوضح المصدر أن القانون الجديد سيحدد نسبة المخصصات المفروضة وفقاً لتصنيف فترات التعثر.

وقال إن الضوابط الجديدة ستعزل قروض برامج الإسكان الرسمية عن التمويلات العقارية بحيث ستعامل قروض برامج الإسكان معاملة مفردة، وكذلك إمكانية قبول رهونات الأرض أو الودائع المصرفية التي تغطي قيمة المنزل مقابل التمويل.

وأوضح المصدر أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في نسبة التمويل للأجانب، سواء كانوا مقيمين أو غير مقيمين، إنما تكمن في نسبة التمويل للمواطنين الذين يرغبون في نسب تمويل مرتفعة تصل إلى 100%، خاصة إذا كانوا في مقتبل حياتهم العملية ويرغبون في تكوين أسرة ويحتاجون إلى بناء منزل أو شرائه عبر تمويل بنكي.