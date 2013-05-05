"إعمار" تبيع 400 وحدة تاون هاوس بـ1.8 مليون درهم للوحدة

افتتحت "إعمار" العقارية، أمس، باب المبيعات الحصرية لموظفي الحكومة ضمن المرحلة الثالثة من مجمع "ميرا" التابع لمشروع "ريم" السكني وسط إقبال طوال ساعات الدوام في "إعمار سكوير" وسط مدينة دبي.

وخصصت إعمار نحو 400 وحدة تاون هاوس لموظفي الحكومة، ومعظمهم من المواطنين، نفذت جميعها بأسعار تراوحت بين 1.2 و 1.8 مليون درهم، أي بزيادة ملحوظة مقارنة بأسعار بيع وحدات الإطلاق الأول الذي شهد إقبالاً جماهيرياً واسعاً دفع الشركة إلى ضم وحدات المرحلة الثانية لتلبية الطلب، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وكانت الشركة أطلقت مشروعها الجديد "ريم"، الذي يمثل مجمعاً متكاملاً يركز بصورة رئيسة على العنصر الترفيهي، ويعد أول مجمع سكني مسور في دبي يضم حديقة واسعة للنباتات الصحراوية، إضافة إلى مرافق للتخييم، والتزلج على الرمال، والمسارات المخصصة لركوب الإبل، ومسارات السيارات الصغيرة والرملية، وجدار للتسلق وحديقة للتزلج، فيما تشكل الحديقة المركزية الكبيرة عنصراً رئيساً في المشروع.

ويضم مشروع "ريم" ساحة للمنافذ التجارية، ونادياً للسكان وباقة متنوعة من مطاعم ومقاهٍ، ودور حضانة ومدارس، ومسارات خاصة للجري وركوب الدراجات الهوائية، وملعباً للكريكيت، وملاعب لكرة القدم، وملعباً مصغراً للغولف، وسينما في الهواء الطلق، تقع جميعها ضمن أسوار المشروع.