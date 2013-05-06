1.2 مليون سعودي على قوائم انتظار "أراضي المِنح"

كشف وزير الشؤون البلدية والقروية في السعودية، الأمير منصور بن متعب، أن عدد المواطنين المسجلين في الانتظار للحصول على أراضي المنح يصل إلى 1.2 مليون مواطن.

وقال الأمير منصور على هامش ندوة "توطين الخبرات الهندسية في مشاريع التنمية"، التي عقدت في الرياض أمس، إن المنح البلدية التي خصصت للمواطنين تم نقلها إلى وزارة الإسكان، وهي التي تطبقها وفق برامجها، مشيراً في تصريحاته التي نشرتها صحيفة الحياة، إلى أنه تم تشكيل لجنة تتولى التنسيق بين الوزارتين لنقل المنح البلدية إلى وزارة الإسكان.

من جانبها قالت وزارة الإسكان، إنها تلقت 90 ألف طلب إسكان حتى العام 2011، كاشفة أنها لم تصرف أكثر من 49 في المئة من موازنتها، لكنها أنفقت أكثر من 99 في المئة من الاعتمادات المخصصة للرواتب والبدلات.

وأكدت وزارة الإسكان أن التصنيف الذي يشترطه نظام المنافسات والمشتريات الحكومية حرمها الاستفادة من الشركات الأجنبية ذات الكفاءة العالية في تنفيذ مشاريع الوزارة.

وكشفت الوزارة في تقريرها السنوي الأول، الذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشورى خلال الفترة المقبلة، أن 49.32 في المئة من الاعتمادات المالية المخصصة للوزارة للعام المالي 2011 لم تصرف، إذ بلغ حجم الصرف من الموازنة 68 مليون ريال من إجمالي الموازنة البالغ 169 مليون ريال.

وأشارت إلى أن الوزارة صرفت في باب المشاريع "غير شاملة مشاريع الإسكان" ما نسبته 5.20 في المئة من إجمالي المبلغ المرصود لهذا الباب، بواقع 5.40 مليون ريال فقط من إجمالي 103 ملايين ريال مرصودة لباب المشاريع.

وذكرت أن نسبة المبالغ المصروفة من باب الرواتب والبدلات والأجور بلغت 99.28 في المئة، إذ صرف 30.23 مليون ريال من إجمالي 30.45 مليون ريال، بينما بلغت نسبة المبالغ المصروفة من باب النفقات التشغيلية 97 في المئة، بواقع 32.14 مليون ريال من إجمالي 32.99 مليون ريال، في حين بلغت نسبة المبالغ المصروفة من باب البرامج 54 في المئة بواقع 1.12 مليون ريال من إجمالي 2.05 مليون ريال.

وأشار من خلال التقرير إلى أن عدد الوظائف الشاغرة حتى نهاية عام 2011 بلغ 60 وظيفة، إذ يبلغ عدد الموظفين 194 موظفاً، منهم مستخدمون وعمال، من أصل 254 وظيفة معتمدة للوزارة.

وأكدت أن أكثر موظفيها تقل خبراتهم عن 5 أعوام، ولا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة مشاريع ضخمة مثل مشاريع وزارة الإسكان، وأن الوزارة تواجه عدم القدرة على استقطاب المهندسين ذوي الكفاءات العالية الموجودين في سوق العمل لتوجههم إلى القطاع الخاص، بسبب تفاوت الدخل بين القطاعين الحكومي والخاص، كما تفتقر الوزارة لقيادات كافية للمناصب العليا.