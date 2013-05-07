شركة نخيل العقارية تؤكد استمرار مشروع "العالم"

وقّعت "العالم" التابعة لشركة نخيل العقارية، اتفاقية تسوية مع شركة كلينديسنت بروبرتيز، أحد أكبر المستثمرين في مشاريع نخيل.

وبموجب الاتفاقية ستدفع شركة نخيل مبلغ 622 مليون درهم إلى "العالم"، ما سيُمكّن "كلينديسنت بروبرتيز" من مواصلة خططها في تطوير مشاريعها في "العالم" وفقاً لصحيفة "الخليج" الإماراتية.

وقال متحدث باسم "نخيل" إن هذه الاتفاقية المتبادلة تعد دليلاً أساسياً آخر على أن مشروع العالم لايزال قائماً، وإضافة إلى ذلك، نشهد الآن اهتماماً متجدداً بالمشروع، حيث يقدم لنا عدداً متزايداً من التصاميم والمقترحات لتقييمها.