"أزميل" تستحوذ على عقد بناء "أبراج الهلال 2" في جدة

أرست إعمار الشرق الأوسط، إحدى شركات "إعمار العقارية"، عقد بناء مجمع "أبراج الهلال 2" السكني في "باب جدة" على شركة أزميل للمقاولات والبناء.

وبحسب بيان صحافي وقّع العقـد المهندس أحمد الكلي، مدير عام شركة إعمار الشرق الأوسط، وأحمد الجبر، الرئيس التنفيذي لشركة أزميل للمقاولات والبناء، وفقاً لصحيفة "الاتحاد" الإماراتية.

وستباشر الشركة العمل بناء هذا المجمّع السكني المؤلف من 3 أبراج في مايو 2013 على أن يتم استكمال وتسليم وحداته إلى العملاء خلال الربع الأول من عام 2016.

ويعد مجمع "أبراج الهلال 2" جزءاً رئيسياً من مشروع باب جدة المتكامل لشركة "إعمار الشرق الأوسط"، والذي يتم بناؤه اليوم وفقاً للمعايير العالمية التي أرستها "إعمار" على صعيد جودة البناء وتكامل المرافق.

وقال أحمد الكلي: "بعد إطلاق مبيعات مشروع أبراج الهلال 2 الذي حظي بإقبالٍ واسعٍ من قبل المستثمرين والعملاء الراغبين بامتلاك سكن خاص، نباشر اليوم أعمال بناء هذا المجمّع السكني الذي تم تصميمه على يد نخبة من المهندسين العالميين ليتيح اختبار نمط حياةٍ جديدٍ في مشروع باب جدة، ونحن نعمل اليوم على تطوير المشروع وفقاً لأرقى المعايير العالمية التي نعتمدها في كافة مشاريعنا. وانسجاماً مع التزامنا بدفع عجلة نمو الاقتصاد السعودي، فقد أرسينا عقد البناء مع شركة أزميل، التي أثبتت كفاءتها العالية في مجال تنفيذ المشاريع العقارية الكبرى. ويمكن للعملاء زيارة مركز مبيعاتنا للاطلاع على رؤية إعمار لتطوير باب جدة وحجز وحداتهم ضمن المرحلة القادمة وللاطلاع على تقدم سير الأعمال بالمشروع".

وكانت "إعمار الشرق الأوسط" قد بدأت تسليم الوحدات السكنية لمجمع أبراج الهلال 1 في باب جدة. ويقدم مشروع أبراج الهلال 2 فرصاً جذابةً للاستثمار والتملك، إذ يَعِدُ ساكنيه بتجربةٍ سكنية فاخرةٍ ومعقولة التكاليف في آنٍ واحد.

ويتألف مجمّع أبراج الهلال السكني من 3 أبراج يتراوح عدد طوابقها بين 17 و21 طابقاً، وتضمّ شققاً سكنية تتراوح مساحتها بين 98 و449 متراً مربعاً.