إلغاء مشروعات إسكانية بـ7 مليارات ريال في السعودية

قال مصدر مطّلع إن وزارة المالية السعودية وافقت على طلب وزارة الإسكان بإلغاء تنفيذ المشروعات السكنية التي تمت ترسيتها مؤخرًا في منطقة الرياض.

وبحسب صحيفة المدينة، تتمثل هذه المشاريع في أرض المطار بالرياض للمربعات 2 و3 و4 بتكلفة 2.5 مليار ريال، ومشروع أرض المطار للمربعات 5 و6 و7 بتكلفة 3.2 مليار ريال، ومشروع إسكان المطار للمربعات 8 و9 بتكلفة 2.4 مليار ريال، وذلك في إطار التحول إلى تطوير المخططات وبلغت تكلفة المشاريع الملغاة حوالي 7 مليارات ريال في الربع الأول من العام المالي الجاري.

وأكد مصدر مسؤول في وزارة المالية أنه سيتم توجيه المبالغ الفائضة إلى تطوير المخططات في جميع مناطق المملكة.

من جهة أخرى، حددت وزارة الإسكان 7 خدمات لتطوير البنية التحتية للمخططات الجديدة حتى تكون جاهزة للبناء قبل تسليمها للمواطنين حيث ركزت الوزارة على معايير البنية التحتية وهي تصميم شبكات المياه والصرف الصحي ومحطات المعالجة والكهرباء (الضغط المتوسط والمنخفض) وتصريف مياه الأمطار والري، ومناسيب الطرق، والإنارة، إضافة الى توفير مساحات للخدمات الحكومية المختلفة والحدائق.

وكان وزير الإسكان الدكتور شويش الضويحي أكد في وقت سابق أن الدولة حريصة على إعادة التوازن إلى سوق العقار بعد ان شهد تضخماً غير مقبول.

يذكر أن سوق العقار شهد ركودًا في شهر جمادى الثانية لم يشهده منذ سنوات طويلة، نتيجة رفض الناس الشراء بعد الأمر الملكي القاضي بمنح المواطنين أراضٍ مطورة وقروضا للبناء، فيما تشهد مكاتب العقار إقبالاً كبيرًا من أصحاب الأراضي والمنازل للبيع بأسعار مخفضة تجاوزت 30% خلال الفترة الماضية، لكن الخبراء المتخصصين في العقار يؤكدون أن أسعار العقارات ستنخفض الى أكثر من نصف أسعارها الحالية وقد تصل الانخفاضات الى أكثر من 70% في حالة قيام وزارة الاسكان بتطوير المخططات بشكل متسارع.

إلى ذلك انتشرت التوصيات بين الناس بعدم شراء العقار في الوقت الحالي نظرًا لان الأسعار في هبوط مستمر ومتواصل وستزيد عمليات هبوط الاسعار في حالة البدء في توزيع الأراضي المطورة في جميع المناطق، وسط تحذيرات من قيام بعض العقاريين بالترويج الخادع بأن أسعار العقار سترتفع بهدف تصريف ما لديهم من مخزون، خصوصًا أن الكثير من التجار تورطوا في شراء بلكات ومساحات كبيرة بأسعار كبيرة ويحاولون في الوقت الحالي تصريفها للحد من خسائرهم المتوقعة مستقبلاً.