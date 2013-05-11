آل الشيخ: خفض قيمة القرض من العقار يحمي المصارف السعودية

أكد الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن عبد الإله آل الشيخ أن تخفيض نسبة قيمة القرض من العقار من 100% إلى 70% يهدف في المقام الأول إلى حماية الصناعة المصرفية السعودية.

وتحدث آل الشيخ في مقابلة خاصة مع قناة العربية عن اللوائح التنفيذية للرهن العقاري الجديد لاسيما تخفيض نسبة قيمة القرض من العقار، كما استعرض الخطوات التي يجب اتخاذها للوصول إلى سوق توريق رهونات ناضج.

ويرى الرئيس التنفيذي للشركة السعودية لتمويل المساكن أن خطوة تخفيض نسبة قيمة القرض من العقار سيكون لها تأثيرها السلبي على قدرة المواطن على الشراء.

وشدد آل الشيخ على أن إصدار أنظمة الرهن العقاري ونظام التنفيذ هي الخطوة الأولى للتوريق، فيما يعتبر إنشاء شركة للتمويل هي الخطوة الثانية للتوريق.