وزارة الإسكان السعودية تتجه لتطوير الأراضي بدلاً من البناء

أكدت وزارة الإسكان أن دورها سيقتصر على تطوير الأراضي فقط دون بناء فعلي للوحدات السكنية على أن يتولى المواطن عملية البناء.

وقال المتحدث الإعلامي للوزارة المهندس محمد الزميع، إن هذه الخطوة جاءت بعد صدور قرار منح أرض وقرض، مشيرا بحسب صحيفة "الجزيرة" إلى أن بناء الوحدات السكنية سيستغرق وقتاً طويلاً فيما لو قامت به الوزارة.

وفي مقابلة مع "العربية" يقول الكاتب الاقتصادي في صحيفة الرياض خالد الربيش "إن الوزارة بالفعل لن تكون قادرة على حل مشكلة الإسكان بالكامل، ولم تقدم حلولاً عملية لهذه المشكلة، برغم توجهها بحل فردي لبناء المساكن رغم الاعتراضات الكثيرة على هذا التوجه، إلا إن الوزارة جاءت بعد 5 سنوات من بداية العمل بهذا الحل، لتعلن تخليها عنه وتوجهها إلى تطوير الأراضي فقط"، مشيراً إلى أن هذه التجربة فشلت في العديد من الدول.

وأشار إلى أن تحول الأفراد إلى البناء بأنفسهم سيعيد نفس السيناريو السابق مع قروض صندوق التنمية العقارية، حيث سترتفع أسعار مواد البناء، وتحول كل شخص إلى مقاول، بالإضافة إلى سوء حالة البناء، وظهور مساكن ذات جودة سيئة".