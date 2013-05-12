"الإسكان" تتكفل بتطوير الأراضي في الرياض دون البناء

أشارت تصريحات رسمية لوزارة الإسكان السعودية إلى أنها ستقوم بتطوير الأراضي لمشروعات بناء الوحدات السكنية في الرياض، دون الالتزام الفعلي ببناء مساكن المواطنين.

وقال المهندس محمد الزميع إنه كان مقرراً أن تنفذ الوزارة بناء الوحدات السكنية قبل أن يصدر قرار الأرض والقرض، ولكن حالياً تعتزم التركيز على تطوير الأراضي وتوصيل كافة الخدمات لها، على أن يتولى المواطن عملية البناء، وفقاً لصحيفة "الجزيرة" السعودية.

وعلل الزميع ذلك بأن بناء الوحدات السكنية يستغرق وقتاً طويلاً على وزارة الإسكان، وفي السابق كان المواطن يحصل على الأرض ثم يقوم بتركها لفترات طويلة دون بناء.

وأضاف المهندس الزميع أن التركيز سيكون على تطوير الأراضي بشكل أكبر في جميع مناطق المملكة، مبيناً أن تحول واقع الإسكان لا يعني عمليات البناء فقط ولكن تشمل أيضاً عمليات التطوير.

يُذكر أنه كان مقرراً أن يتم بناء وحدات سكنية بالرياض في شمال غرب مطار الملك خالد امتداد طريق عثمان بن عفان بتكلفة 7 مليارات ريال، إلا أنه وفقاً لوزارة الإسكان وبعد صدور قرار القرض والأرض ستكون التكلفة في حدود مليار ريال هي قيمة تطوير الأرض وتهيئة البنية التحتية، تنفذها شركة الراشد للمقاولات في فترة تمتد لعشرين شهراً.

وسيشمل المشروع تنفيذ شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتصريف مياه الأمطار وإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي إضافة إلى إنشاء شبكة طرق فسيحة بعرض 18- 36 متراً والانارة وأرصفة مشاة وحدائق، و4 جوامع و21 مسجداً محلياً و24 مدرسة للبنين والبنات بجميع مراحلها التعليمية إلى جانب 24 روضة أطفال.