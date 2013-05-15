%11 قطاع البناء بالناتج الإماراتي في 2015

قال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد الإماراتي أمس، إن مساهمة قطاع البناء والتشييد بلغت في الناتج المحلي الإجمالي للدولة 10.3% خلال عام 2011، ترتفع إلى 11.1% في عام 2015، ونحو 11.5% في عام 2021، وفقاً لدراسة حديثة أجرتها غرفة تجارة وصناعة دبي.

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، أكد المنصوري أن قطاع البناء والتشييد في الدولة يسير على مسار النمو مرة أخرى، بعد تعافيه من التباطؤ الذي شهده خلال الأزمة المالية العالمية عام 2008.

وقال المنصوري خلال افتتاح قمة العالم العربي للإنشاءات 2013 بأبوظبي إن الإنفاق الهائل على المشاريع العامة في أبوظبي والنمو المستمر في قطاع الخدمات في دبي يعزز النمو الاقتصادي، خاصة في ظل الانتعاش الذي تشهده في قطاعي البناء والعقارات.

وأضاف المنصوري يؤشر قطاع البناء القوي والطلب على مواد البناء والابتكارات التكنولوجية إلى حيوية الاقتصاد، لافتاً إلى مساهمة قطاع البناء في الاقتصاد، وذلك بالنظر في الاستثمارات الضخمة الواردة في هذا القطاع من المؤسسات العامة والخاصة على حد سواء.

وقال إن ارتفاع الإنفاق العام والزيادة المطردة في استثمارات القطاع الخاص مكنت الإمارات من الحفاظ على مكانتها كثاني أكبر اقتصاد في منطقة الخليج العربي، بعد السعودية، وتواجدها بين أسرع الاقتصادات نمواً في العالم.

وأشار المنصوري إلى أن الإمارات على مدى العقود الأربعة الماضية، استطاعت إقامة بنية تحتية متينة وحديثة تلبي متطلبات سكانها والشركات، موضحاً أن هذه البنية التحتية لا تقتصر على المشاريع التقليدية مثل الطرق والجسور والطاقة، ولكنها على نطاق أوسع، حيث شملت المناطق الاقتصادية والمتخصصة، والتي تجاوزت 30 منطقة متواجدة بمختلف إمارات الدولة.

وقال المنصوري "نأمل في الفوز باستضافة معرض إكسبو العالمي 2020"، مؤكداً أن المعرض سيفتح العديد من الفرص لصناعة البناء والتشييد، إضافة إلى تأسيس مكانة الإمارات كقوة اقتصادية إقليمية ومركز دولي للمؤتمرات والفعاليات والمعارض.

ونوه بأن القطاع العقاري كان مساهماً رئيسياً في توجه الدولة لمفهوم المباني الخضراء والاستدامة التي تكتسب وتيرة في صناعة البناء والتشييد، حيث تظهر التقارير الأخيرة أن المطورين في المنطقة تحول اهتمامهم إلى أثر المفاهيم البناء الأخضر والاستدامة، وعلى أرباحها والأهداف وفورات في التكاليف.

وقال إنه يمكن تخفيض تكاليف الطاقة بنسبة تصل إلى 20% من خلال التصميم الجيد واستخدام مواد مستدامة في المباني والمنشآت الجديدة.