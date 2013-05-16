قطر تشتري 40% من حي "بورتا نوفا" للأعمال في ميلانو

قال بيان مشترك لشركة "قطر القابضة" وشركة "هاينز إيطاليا" يوم الخميس، إن الشركة القطرية وافقت على شراء حصة 40% من مشروع "بورتا نوفا" العقاري الذي تطوره "هاينز" في ميلانو مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

وأفاد البيان أن "قطر القابضة" ستكتتب في أسهم جديدة يصدرها المشروع على أن تظل حصة 60% الباقية في أيدي الرعاة الحاليين للمشروع.

وذكر البيان أن القيمة السوقية لـ"بورتا نوفا" تزيد على ملياري يورو (2.57 مليار دولار).

وكانت مصادر قد أبلغت "رويترز" في أبريل أن قطر تجري محادثات لشراء حي الأعمال بورتا نوفا الذي أنشئ حديثا في ميلانو كليا أو جزئيا.

وأقيم مشروع "بورتا نوفا" على 34 هكتاراً، ويضم مكاتب وشققا سكنية فاخرة والذي يشبه بـ"كناري وارف" في لندن.

(الدولار = 0.7775 يورو).