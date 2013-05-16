"إعمار" تبيع عقارات معروضة في لندن بـ400 مليون درهم

باعت شركة إعمار العقارية جميع الوحدات السكنية المعروضة في مشروعها "سكاي إدريس" المقرر تشييده في وسط مدينة دبي والمخصصة للمستثمرين البريطانيين وسط إقبال كبير في إطار حملة مبيعات استمرت يومين.

وسبق لشركة "إعمار" أن نظمت حملات ترويجية مماثلة في مومباي والدوحة وسنغافورة، بحسب "الخليج" الإماراتية.

وقدرت مصادر عقارية قيمة الوحدات التي باعتها شركة "إعمار" في لندن خلال يومين بحوالي 400 مليون درهم.

وتهدف الشركة من وراء عرضها لوحدات سكنية خارج دولة الإمارات إلى تنويع شرائح المستثمرين في محفظة مبيعاتها في الأسواق الخارجية، على الرغم من الطلب الكبير الذي تحظى به المشاريع التي تطرحها الشركة في الأسواق المحلية.