ضفاف خور دبي تحتضن "أعلى ناطحة سحاب" في العالم

على ضفاف خور دبي في الإمارات، سيبدأ العمل على إقامة أعلى ناطحة سحاب في العالم يتجاوز ارتفاعها 1000 متر، بحسب مصادر رفيعة المستوى نقلتها صحيفة البيان الإماراتية.

وقالت تلك المصادر إن استئناف أعمال مشروع "الخيران الضخم" الذي يضم 7 جزر بات وشيكاً، وقد يؤهله الموقع الاستراتيجي على ضفاف خور دبي.

وأوضحت المصادر أن مشروع الخيران الذي جرى تجميده عشية الأزمة العالمية في 2009 مهم بالنسبة لدبي التي حرصت على أن تطويره ليصبح مركزاً عالمياً للفن والثقافة، ويضم دار الأوبرا ومسارح ومتاحف تتيح أنماط معيشة معاصرة في مدينة يقطنها سكان من 200 جنسية من مختلف دول العالم ليصبح المشروع جامعاً بين الثقافة والفن وفخامة العيش والتجارة والسياحة والترفيه العائلي.

وتصل مساحة المشروع 70 مليون قدم مربع إلى جوار محمية الخور الذي يرتبط به عبر ممرات مائية تفصل بين جزره السبعة والتي ترتبط فيما بينها بجسور.

وأوضحت المصادر أن محركات قوية تعجل بعودة الأعمال في الخيران أبرزها حظوظ الإمارة في الفوز باستضافة أكسبو 2020 ونضج تعاملات السوق العقاري وازدهار الطلب.

وتحتضن دبي أعلى ناطحة بارتفاع 828 متراً لكن المملكة القابضة شرعت بتشييد برج أعلى في جدة بارتفاع 1000 متر ويفتتح في 2020 ما يجعل دبي الشهيرة بحيويتها في تطبيق مقولة حاكم الإمارة بأن (تصبح الرقم واحد في كل شيء) قادرة على ترسيخ موقعها كحاضنة لأعلى ناطحات السحاب في العالم من الآن وحتى 25 سنة مقبلة.