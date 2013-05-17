%20 زيادة الطلب على العقارات الفاخرة في دبي

أكثر من 15 مليار درهم مشاريع طرحتها "داماك" العقارية الإماراتية خلال العامين الماضيين، مستفيدة من استعادة القطاع عافيته، وقدرتها على التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية المحددة، وفقاً لصحيفة "الاتحاد".

وتوزعت الاستثمارات الجديدة على 6 مشروعات رئيسية، بواقع 500 مليون درهم لكل من مشروعي أبركريست، وذا سيجنتشر، مقابل ملياري درهم لبرجي ريسيدنس وأسكلوسيفا في دبي والرياض، و3 مليارات درهم لمشروع تاورز باي باراماونت.

وتبلغ التكلفة الاستثمارية لمشروع "أكويا" الذي أطلقته الشركة مؤخراً نحو 9 مليارات درهم.

بدوره، أكد زياد الشعار، المدير التنفيذي والعضو المنتدب لداماك أن الشركة أنجزت مشروع ذا سيجنيتشر الذي يضم نحو 330 وحدة سكنية بنهاية الربع الأول من العام، حيث تنتهي عملية تسليم المشروع للعملاء نهاية الشهر الحالي.

وأضاف أن ذا سيجنيتشر يعد المشروع الأول الذي تنجزه ضمن باقة المشاريع العقارية التي أطلقتها الشركة بعد الأزمة المالية العالمية، مشيراً إلى أن نسب إنجاز المشاريع الأخرى تتراوح حالياً بين 10% و25%.

وأشار إلى أن معدلات الطلب على العقارات الفاخرة في دبي زادت بنسـبة 20% خلال 2012، حيث أصبحت هذه النوعية من العقار تستحوذ على نسبة كبيرة من الطلب، خاصة مع تعافي السوق العقارية والأداء القوي لمعظم القطاعات الاقتصادية.

وقال الشعار إن تعافي القطاع العقاري في الدولة كان السبب الرئيسي الذي دفع الشركة لطرح أول مشروع عقاري للقطاع الخاص في دبي بعد الأزمة المالية العالمية، وذلك عندما أطلقت مشروعها "أبركريست" مطلع عام 2012.

وحول أسباب طرح مشروع أكويا- داماك للبيع على الخريطة قال الشعار إنه مشروع عقاري ضخم تصل تكلفته الاستثمارية إلى نحو 9.2 مليار درهم.

وقال إن التكلفة الاستثمارية لمشروع أبر كرست المكون من 300 وحدة سكنية تبلغ نحو 500 مليون درهم، لافتاً إلى إنجاز نحو 25% من المشروع.

وأطلقت شركة "داماك" العقارية برج ريسيدنس في منطقـة دبي مارينا، ويضم 200 وحدة للسكن الفاخـر، وبرج أسكلوسيفا في الرياض بتكلفة تبلغ نحو ملياري درهم، على أن تتولى شركة "فندي" العالمية إعداد التصاميم الداخلية للمشروع بموجب اتفاقية شراكة استراتيجية إقليمية وقعها الطرفان.