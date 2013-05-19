إعمار ودبي القابضة تقودان تطوير مشروع "الخيران" العقاري

كشفت مصادر حكومية أن إعمار العقارية ومجموعة دبي القابضة ستستأنفان أعمال تشييد مشروع الخيران العقاري الضخم على ضفاف خور دبي في إطار شراكة استراتيجية يجري التحضير للإعلان عن تفاصيلها قريباً.

وقالت مصادر مسؤولة إن قرارا اتخذ أخيراً يقضي بعودة الأعمال الإنشائية في الخيران الذي جرى تجميده عشية الأزمة المالية العالمية، بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

ونقلت المصادر عن دبي القابضة أن المجموعة "طرف في عودة المشروع إلى حيز التنفيذ، بالتعاون مع أكبر شركات التطوير العقاري على مستوى العالم". في إشارة إلى إعمار.

ولم تستبعد المصادر أن يحتضن الخيران ناطحة السحاب الأعلى في العالم بارتفاع يتجاوز 1000 متر، نظراً للموقع الاستراتيجي للمشروع على ضفاف خور دبي.