ارتفاع سعر مواد البناء يعرقل مشروعات التنمية بالسعودية

توقع عقاريون أن تشهد أسعار مواد البناء في السعودية ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة المقبلة، تزامناً مع تطبيق وزارة الإسكان لبرنامج (أرض وقرض) والمتوقع البدء فيه نهاية العام الحالي، الأمر الذي سيرفع الطلب بقوة على مواد البناء، مطالبين خلال حديثهم لـ"العربية.نت" الجهات المعنية بالاستعداد للطلب المتزايد ومراقبة الأسواق بشكل صارم لمنع التجار من استغلال ذلك الطلب برفع الأسعار.

وبحسب تقارير اقتصادية تشهد صناعة الأسمنت في السعودية تطورا سريعا خلال الفترة الحالية، حيث كشف تقرير لشركة جدوى للاستثمار أن إنتاج الأسمنت شهد تطورا كبير خلال الأعوام السابقة، بعد أن ارتفع إجمالي انتاج الشركات من 23.8 مليون طن في عام 2005، ليصل إلى ما يقارب من 62 مليون طن للعام 2011، ومن المتوقع أن يبلغ 69 مليون طن عام 2013.



نقص مخزون الأسمنت والحديد

ويتوقع الخبراء أن تواجه صناعة الأسمنت التي تعتبر مع الحديد أهم مواد البناء التقليدية أزمة كبيرة تتمثل في نقص المخزون وعدم وصول حاجتها من الوقود المخصص لصناعة الأسمنت، في ظل انتعاش متوقع لسوق المقاولات والبناء.

وفقا لتقرير أصدره البنك السعودي الفرنسي مؤخرا فأن السعودية ستحتاج لبناء 1.65 مليون مسكن جديد بحلول عام 2015 لتلبية الطلب المتزايد، ويُتوقع أن تحتاج شركات التطوير العقاري الخاصة والحكومية بناء نحو 275 ألف وحدة سنوياً حتى ذلك التاريخ، مما سيزيد استمرار تنامي الطلب على الأسمنت خلال السنوات الخمس المقبلة.

من جهته أكد رئيس اللجنة الوطنية العقارية في الغرفة التجارية في الرياض حمد الشويعر أن هناك شركات تطوير عقاري كافيه لتطوير كل مشاريع وزارة الأسكان كما يشدد على أنه من المهم أن يكون هناك رقابة صارمة على الأسواق لمنع ارتفاع الأسعار جراء ارتفاع الطلب.

ويقول لـ"العربية.نت" :"لدينا شركات جيدة لديها الخبرة في تطوير الأراضي البيضاء، واعتمدت وزارة الإسكان عقد تطوير 5 ملايين متر في الرياض، والعملية لن تتم مرة واحدة بل على مشاريع متتالية بالتدريج".

يتخوف العقاريون في السعودية من أن تنخفض أسعار العقارات ولكن في المقابل ترتفع أسعار مواد البناء.

رقابة صارمة

ويضيف الشويعر "لا شك أن أي حراك في الطلب أكثر من العرض سيؤثر على الأسعار ولكن لو كان هناك رقابة صارمة فلن يكون هناك تجاوزات في الأسعار، لابد أن تتعاون وزارتي الإسكان والتجارة في كبح جماح ارتفاع أسعار مواد البناء حتى لا يتضرر المواطنين".

ويتابع "أي بلد فيها تنمية كبيرة كالسعودية لابد أن يكون فيها الكثير من النواقص.. ولكن هذا النقص يحل بواسطة قرارات حكومية تأتي في الوقت المناسب كقرار السماح لشركات الأسمنت باستيراد 10 ملايين كيس لتعويض النقص الحاصل في الأسواق".

ويشدد الشويعر على ضرورة أن تعمل الشركات التي تعني بمواد البناء بتوفير الكثير من المواد تحسبا للطلب المتزايد بعد أن تبدأ وزارة الاسكان فعليا في تسليم الأراضي المطورة للمواطنين.

ويقول "جميع المناطق التي تستهدفها الوزارة بعيده عن المدن وربما تساعد على تنمية المناطق القريبة منها وترفع أسعارها، المشكلة الأكبر تكمن في نقص العاملة المتوقع بعد ترحيل العمالة المخالفة والتي جلها من عمالة المقاولات، بجب تصحيح وضع العمالة بشروط ابسط خاصة وأنها متعلمة ومتدربة ومتوفرة الآن".

ومن جانبه يؤكد الخبير العقاري والمتخصص في إدارة الثروات فيصل الشماس أن ارتفاع أسعار مواد البناء وخاصة الأسمنت سيهدد بتعطيل المشاريع وتعريض المقاولين لخسائر كبيرة ستهدد التنمية العقارية.

ويقول لـ"العربية.نت" "عندما يكون هناك ارتفاع في مواد البناء فسيؤدي هذا لإبطاء عجلة النمو العمراني وسيعرض حتى المشاريع العقارية السكنية والتجارية للخسارة لأنه عندما يعمل المقاول دراسة جدوى على مشروعه فهو يضع في تصوره حد أعلى لارتفاع المواد بحدود 15% وعندنا ترتفع أكثر فسيتعرض للخسارة بشكل كبير".



النشاط العمراني

ويتابع "تحاول الجهات الرسمية أن تساعد في الحلول وشاهدنا كم شركة أسمنت طرحت في السوق مؤخرا، هناك رؤية تقول أن هناك توسع في النشاط العمراني وهناك طلب كبير على الأسمنت ولكن المشكلة أن عجلة الحلول بطيئة".

ويضيف "من الطبيعي أن تسحب المشاريع الحكومة العملاقة كمية كبيرة من أنتاج مواد البناء، ولكن يجب أن يكون هناك مرونة في طرح شركات مواد البناء وتوسيع دائرة السعودية والقضاء على البطالة ولابد من فتح السوق للمستثمر الأجنبي طالما نحن ضعفاء في هذا الجانب، المشكلة أن الأخذ والعطاء في هذا الجانب طويل وهذا ما يبطئ العجلة أكثر".